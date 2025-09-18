Deutsche Post: Aktienrückkäufe und rechtliche Herausforderungen im Fokus!

Das Aktienrückkaufprogramm ist Teil der Strategie der Deutschen Post, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vertrauen in die Unternehmensentwicklung zu stärken. Seit Beginn des zusätzlichen Rückkaufprogramms am 1. Juli 2025 wurden insgesamt 6.839.846 Aktien zurückgekauft. Die Deutsche Post hat die Einzelgeschäfte des Rückkaufprogramms auf ihrer Unternehmenswebsite veröffentlicht, um Transparenz zu gewährleisten.

Am 15. September 2025 veröffentlichte die Deutsche Post AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014. Diese Mitteilung informiert über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Post, das im Zeitraum vom 8. bis 12. September 2025 stattfand. In diesem Zeitraum erwarb das Unternehmen insgesamt 1.494.232 Aktien, was einem Gesamtvolumen von etwa 57,65 Millionen Euro entspricht. Die Rückkäufe wurden an verschiedenen Handelsplätzen durchgeführt, darunter Xetra, CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Europe, wobei die durchschnittlichen Kaufpreise zwischen 38,39 und 39,04 Euro pro Aktie lagen.

In einem anderen aktuellen Thema hat die Verbraucherzentrale Niedersachsen vor dem Landgericht Köln erfolgreich eine Unterlassungserklärung gegen die Deutsche Post erwirkt. Die Post darf Einschreiben nicht mehr als sicheren Versandweg für Geld oder Wertgegenstände bewerben, ohne klar auf die geltende Haftungsgrenze von 25 Euro hinzuweisen. Der Anlass für die Klage war ein Vorfall, bei dem eine Verbraucherin Ausweisdokumente per Einschreiben verschickte, die verloren gingen. Die Post bot lediglich eine Kulanzzahlung von 50 Euro an, was die Verbraucherzentrale als unzureichend und irreführend bewertete.

Das Gericht entschied, dass die Werbung der Deutschen Post als "Blickfangwerbung" gewertet werden kann, da die Haftungsbegrenzung nicht ausreichend hervorgehoben wurde. Dies stellt einen wichtigen Präzedenzfall dar, der die Transparenz in der Werbung für Dienstleistungen im Versandsektor betrifft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Deutsche Post sowohl in Bezug auf ihre Aktienrückkäufe als auch auf die rechtlichen Herausforderungen im Bereich der Werbung für ihre Dienstleistungen aktiv ist. Diese Entwicklungen sind entscheidend für die Wahrnehmung des Unternehmens am Markt und das Vertrauen der Verbraucher.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 38,46EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.