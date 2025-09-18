Deutsche Bank startet Aktienrückkauf: 250 Millionen Euro für Investoren!

Die Deutsche Bank AG hat am 16. September 2025 eine Mitteilung über einen bevorstehenden Aktienrückkauf veröffentlicht, der am 17. September 2025 beginnen und spätestens am 19. November 2025 enden soll. Dieser Rückkauf, genehmigt von der Europäischen Zentralbank, umfasst den Erwerb von bis zu 250 Millionen Euro, was maximal 30 Millionen Aktien entspricht. Ziel des Rückkaufs ist die Reduzierung des Grundkapitals der Bank, indem die erworbenen Aktien eingezogen werden. Die Ermächtigung für diesen Rückkauf wurde von der Hauptversammlung am 22. Mai 2025 erteilt und erlaubt den Erwerb von bis zu 10 % des Grundkapitals bis zum 30. April 2030.

Der Rückkauf wird durch ein unabhängiges Kreditinstitut (Broker) durchgeführt, das die Entscheidungen über den Zeitpunkt der Käufe eigenständig trifft. Die Deutsche Bank behält sich jedoch das Recht vor, den Auftrag jederzeit zu widerrufen. In den USA werden keine Rückkäufe durchgeführt. Der Broker ist angehalten, die Aktien zu Preisen zu erwerben, die unter dem volumengewichteten Durchschnittskurs während des Rückkaufs liegen, um die Kosten für die Deutsche Bank zu minimieren. Alle Käufe erfolgen über die elektronische Handelsplattform der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und müssen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.