Deutsche Bank startet Aktienrückkauf: 250 Millionen Euro für Investoren!
Die Deutsche Bank AG hat am 16. September 2025 eine Mitteilung über einen bevorstehenden Aktienrückkauf veröffentlicht, der am 17. September 2025 beginnen und spätestens am 19. November 2025 enden soll. Dieser Rückkauf, genehmigt von der Europäischen Zentralbank, umfasst den Erwerb von bis zu 250 Millionen Euro, was maximal 30 Millionen Aktien entspricht. Ziel des Rückkaufs ist die Reduzierung des Grundkapitals der Bank, indem die erworbenen Aktien eingezogen werden. Die Ermächtigung für diesen Rückkauf wurde von der Hauptversammlung am 22. Mai 2025 erteilt und erlaubt den Erwerb von bis zu 10 % des Grundkapitals bis zum 30. April 2030.
Der Rückkauf wird durch ein unabhängiges Kreditinstitut (Broker) durchgeführt, das die Entscheidungen über den Zeitpunkt der Käufe eigenständig trifft. Die Deutsche Bank behält sich jedoch das Recht vor, den Auftrag jederzeit zu widerrufen. In den USA werden keine Rückkäufe durchgeführt. Der Broker ist angehalten, die Aktien zu Preisen zu erwerben, die unter dem volumengewichteten Durchschnittskurs während des Rückkaufs liegen, um die Kosten für die Deutsche Bank zu minimieren. Alle Käufe erfolgen über die elektronische Handelsplattform der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und müssen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.
Zusätzlich wurde am selben Tag der Abschluss eines vorherigen Aktienrückkaufs bekannt gegeben, der vom 1. April 2025 bis zum 12. September 2025 stattfand. In diesem Zeitraum erwarb die Deutsche Bank insgesamt 29.297.410 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 25,5825 Euro pro Aktie, was 1,50 % des Grundkapitals entspricht. Diese Käufe wurden ebenfalls über die Frankfurter Wertpapierbörse abgewickelt.
Die Deutsche Bank verpflichtet sich, die Details der Käufe transparent zu machen, indem sie die relevanten Informationen auf ihrer Website veröffentlicht und sicherstellt, dass diese Daten mindestens fünf Jahre lang zugänglich bleiben. Der Aktienrückkauf ist Teil der Strategie der Bank, den Shareholder Value zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken. Die Mitteilungen wurden über den EQS News-Service verbreitet, der für die rechtlichen Meldepflichten und die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten zuständig ist.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 30,89EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.
