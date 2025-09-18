Euro-Kurs schwankt stark: Fed-Zinsentscheidung sorgt für Aufregung!

Am Mittwoch reagierte der Euro-Kurs im US-Handel mit starken Schwankungen auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Zunächst stieg der Euro auf ein Tageshoch von 1,1919 US-Dollar, dem höchsten Stand seit Juni 2021, bevor er seine Gewinne wieder einbüßte und sich bei 1,1846 Dollar stabilisierte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1837 Dollar festgesetzt. Die Fed senkte den Leitzins erstmals seit etwa einem Dreivierteljahr auf eine Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent, was von vielen Analysten bereits erwartet wurde, da der US-Arbeitsmarkt geschwächt ist. Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, erklärte, dass die wirtschaftliche Lage in den USA weniger robust erscheine und die Beschäftigungszahlen nach Revisionen deutlich schwächer ausfielen als zuvor angenommen.

Die Zinssenkung könnte jedoch umstritten gewesen sein, da sie potenzielle Risiken für die Preisstabilität mit sich bringt. Heise betonte, dass die Herausforderung zwischen hoher Inflation und schwacher Beschäftigung weiterhin bestehen bleibt. Trotz der Abkühlung des Arbeitsmarktes sei mit anhaltend hohen Preissteigerungen zu rechnen. In der Eurozone blieb die Inflationsrate im August bei 2,0 Prozent, was der EZB entspricht, die mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent anstrebt.