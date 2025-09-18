Euro-Kurs schwankt stark: Fed-Zinsentscheidung sorgt für Aufregung!
Am Mittwoch reagierte der Euro-Kurs im US-Handel mit starken Schwankungen auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Zunächst stieg der Euro auf ein Tageshoch von 1,1919 US-Dollar, dem höchsten Stand seit Juni 2021, bevor er seine Gewinne wieder einbüßte und sich bei 1,1846 Dollar stabilisierte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1837 Dollar festgesetzt. Die Fed senkte den Leitzins erstmals seit etwa einem Dreivierteljahr auf eine Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent, was von vielen Analysten bereits erwartet wurde, da der US-Arbeitsmarkt geschwächt ist. Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, erklärte, dass die wirtschaftliche Lage in den USA weniger robust erscheine und die Beschäftigungszahlen nach Revisionen deutlich schwächer ausfielen als zuvor angenommen.
Die Zinssenkung könnte jedoch umstritten gewesen sein, da sie potenzielle Risiken für die Preisstabilität mit sich bringt. Heise betonte, dass die Herausforderung zwischen hoher Inflation und schwacher Beschäftigung weiterhin bestehen bleibt. Trotz der Abkühlung des Arbeitsmarktes sei mit anhaltend hohen Preissteigerungen zu rechnen. In der Eurozone blieb die Inflationsrate im August bei 2,0 Prozent, was der EZB entspricht, die mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent anstrebt.
Am Dienstag verteidigte der Euro seine Tagesgewinne und notierte bei 1,1870 Dollar, was dem Niveau von September 2021 entspricht. Der Anstieg wurde durch bessere als erwartete Konjunkturdaten aus Deutschland unterstützt, insbesondere durch einen Anstieg der Konjunkturerwartungen des ZEW. Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba äußerte, dass die Erwartungen an eine Zinssenkung der EZB gedämpft bleiben dürften.
Die Anleger richteten ihren Fokus zunehmend auf die Fed, während die Einzelhandelsumsätze in den USA kaum Einfluss auf den Markt hatten. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte wurde als hoch eingeschätzt. Zudem bleibt der Machtkampf zwischen US-Präsident Trump und der Fed ein Thema, da ein Berufungsgericht die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook blockierte.
Insgesamt bleibt die Marktentwicklung angespannt, während die Zinsentscheidungen der Fed und die wirtschaftlichen Indikatoren in den kommenden Tagen im Mittelpunkt stehen.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 1,179USD auf Forex (18. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.
