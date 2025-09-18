Adtran plant 150 Millionen USD Wandelschuldverschreibungen – Details hier!

Die Wandelschuldverschreibungen sind unbesicherte Verbindlichkeiten, die mit einer halbjährlichen Verzinsung ausgestattet sind. Die Inhaber haben das Recht, ihre Schuldverschreibungen unter bestimmten Bedingungen zu wandeln. Adtran beabsichtigt, einen Teil der Nettoerlöse zur Finanzierung von Capped-Call-Transaktionen zu verwenden, die dazu dienen sollen, die potenzielle Verwässerung der Stammaktien zu verringern. Der Rest der Erlöse soll zur Rückzahlung ausstehender Kredite aus einer Kreditvereinbarung vom 18. Juli 2022 verwendet werden.

Adtran Holdings, Inc. hat am 15. September 2025 die beabsichtigte Emission von nicht nachrangigen Wandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von 150 Millionen USD angekündigt, mit einer Fälligkeit im Jahr 2030. Diese Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines privaten Angebots an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act angeboten. Die Gesellschaft plant, den Erstkäufern eine Option auf den Erwerb zusätzlicher Schuldverschreibungen im Nennbetrag von bis zu 22,5 Millionen USD zu gewähren.

Am 16. September 2025 wurden die Konditionen für ein aufgestocktes Angebot von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 175 Millionen USD bekannt gegeben. Der Zinssatz beträgt 3,75 % und die Fälligkeit bleibt ebenfalls im Jahr 2030. Die Gesellschaft hat den Erstkäufern eine Option auf den Erwerb zusätzlicher Schuldverschreibungen im Nennbetrag von bis zu 26,25 Millionen USD eingeräumt. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen soll am 19. September 2025 erfolgen.

Das anfängliche Wandlungsverhältnis beträgt 86,8206 Stammaktien je 1.000 USD Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen, was einem Wandlungspreis von etwa 11,52 USD je Stammaktie entspricht. Dieser Preis liegt etwa 30 % über dem zuletzt gemeldeten Verkaufspreis von 8,86 USD. Die Gesellschaft plant, die Erlöse aus dem Angebot zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten und zur Finanzierung von Capped-Call-Transaktionen zu verwenden.

Die Mitteilungen betonen, dass die Angebote nicht öffentlich sind und keine Registrierung gemäß dem Securities Act erfolgt. Zukünftige Aussagen in den Mitteilungen sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Adtran weist darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können und dass Investoren sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.

Die ADTRAN Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 8,77EUR auf Nasdaq (18. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.