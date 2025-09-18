ProSiebenSat.1: Aktien fallen weiter – Übernahme und Werbemarkt in der Krise!

MFE hat seit Anfang September die Kontrolle über ProSiebenSat.1 übernommen, indem sie die 75-Prozent-Schwelle überschritten haben. Analysten von Oddo BHF haben ihre Einschätzung von "Outperform" auf "Neutral" herabgestuft und auf die schwache Werbelandschaft in Deutschland hingewiesen. Zudem wird erwartet, dass MFE weitere Anteile kauft, was ein neues Übernahmeangebot an die verbleibenden Aktionäre unwahrscheinlich macht. Kepler Cheuvreux äußerte ähnliche Bedenken und empfahl, die Anteile zu reduzieren, da die Synergieziele der Übernahme angesichts der rückläufigen Werbeeinnahmen und Zuschauerzahlen als unrealistisch angesehen werden.

Die Aktien von ProSiebenSat.1 setzen ihren Abwärtstrend fort und verloren am Mittwoch 7 Prozent, was den Kurs auf 5,72 Euro drückte. Diese Entwicklung folgt auf eine Phase, in der die Anleger im August noch optimistisch auf ein Übernahmeangebot des Konkurrenten MediaForEurope (MFE) reagierten. Zu diesem Zeitpunkt erreichten die Aktien mit 8,53 Euro ein Zweijahreshoch, doch seitdem ist der Kurs um über 30 Prozent gefallen. Die gesenkte Jahresprognose des Unternehmens hat zur weiteren Verunsicherung beigetragen.

ProSiebenSat.1 hat am Dienstag im späten Handel seinen Jahresausblick aufgrund des schwierigen Werbemarktes gesenkt. Der Aktienkurs nähert sich dem Tiefstand von 2009, der bei 4,50 Euro lag. Das Kursplus für das laufende Jahr ist auf etwa 15,5 Prozent geschrumpft, während der Konkurrent RTL für 2025 einen Anstieg von knapp 37 Prozent prognostiziert.

In einer weiteren Entwicklung hat das Analysehaus Warburg Research ProSiebenSat.1 von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 6,80 Euro belassen. Diese Neubewertung erfolgt, nachdem die Aktie seit der letzten Abstufung um mehr als 20 Prozent gefallen ist. Der Analyst Jörg Philipp Frey betont jedoch, dass dies nicht bedeutet, dass er an die ambitionierten Synergieziele von MFE glaubt. Zudem gibt es Gewinnrisiken, und ein schwaches drittes Quartal wird nicht ausgeschlossen. Die Erreichung der Jahresziele hängt stark vom Schlussquartal ab, das im Vergleich zum Vorjahr jedoch eine niedrigere Basis aufweist.

Insgesamt steht ProSiebenSat.1 vor erheblichen Herausforderungen, die durch die unsichere wirtschaftliche Lage und die rückläufigen Werbeeinnahmen verstärkt werden.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 6,01EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.