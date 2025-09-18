Nordex SE: Kaufempfehlung und Kursziel-Anhebung auf 22,50 EUR!

Bundesministerin Katherina Reiche stellte einen 10-Punkte-Plan vor, der die Wettbewerbsfähigkeit der erneuerbaren Energien erhöhen soll. Die Bundesregierung plant, den Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) bis 2030 zu fördern, mit dem Ziel, einen Anteil von 80% an der Stromproduktion zu erreichen. Um dies zu erreichen, wird das System der festen Einspeisevergütungen durch einen variablen Preismechanismus ersetzt, der Anreize für Investitionen in Speichertechnologien und eine bedarfsgerechte Stromeinspeisung schaffen soll. Zudem sollen die Netzkosten durch Regionalisierung und den Einsatz von Freileitungen gesenkt werden.

Die Montega AG hat am 16. September 2025 ein Update zur Nordex SE veröffentlicht und die Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt. Das Kursziel wurde von 19,00 EUR auf 22,50 EUR angehoben, was auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hindeutet. Die Analysten erwarten, dass Nordex von den neuen energiepolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland profitieren wird, die auf den Ausbau erneuerbarer Energien abzielen.

Die Reformen sollen die Effizienz steigern und die Wettbewerbsfähigkeit der Onshore-Windenergie im Vergleich zu Solar- und Offshore-Energie verbessern. In diesem Kontext berichtete Nordex über einen beeindruckenden Auftragseingang von 2,3 GW im zweiten Quartal 2025, was einem Anstieg von 82% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen im ersten Halbjahr 2025 einen Auftragseingang von 4,5 GW, was auf eine positive Geschäftsentwicklung hindeutet.

Die EBITDAMarge von Nordex verbesserte sich im zweiten Quartal um 2,3 Prozentpunkte auf 5,8%, was die Profitabilität des Unternehmens weiter stärkt. Die Analysten von Montega heben hervor, dass die neuen energiepolitischen Rahmenbedingungen eine langfristige Sicht auf die Wettbewerbsfähigkeit von Nordex ermöglichen und die EBITDA-Marge bis 2028 auf 8% anheben könnten.

Zusätzlich hat Nordex einen ersten Auftrag aus Ecuador über 112 MW erhalten, was die internationale Expansion des Unternehmens unterstreicht. Der Windpark wird die Energieversorgung in Ecuador während der Trockenzeit unterstützen und die installierte Windkapazität des Landes erheblich erhöhen.

Insgesamt zeigt die Analyse von Montega, dass Nordex gut positioniert ist, um von den Veränderungen im Energiemarkt zu profitieren, und bestätigt die positive Einschätzung für die kommenden Jahre.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 20,80EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.