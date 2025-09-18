Verve Group übernimmt Captify und Acardo: Strategische Expansion in Europa!
Die Verve Group, eine auf Werbetechnologie spezialisierte Softwareplattform, hat am Mittwoch in Stockholm die Übernahme des Londoner Unternehmens Captify Technologies bekannt gegeben. Captify ist eine auf Künstliche Intelligenz basierende Suchmaschinenplattform, die langfristige Geschäftsbeziehungen zu führenden Werbeagenturen pflegt. Für die Akquisition zahlt Verve insgesamt 25,6 Millionen Euro. Die Integration von Captify in die Verve Group wird ab dem 16. September 2025 erfolgen, wobei ein erwarteter Umsatz von rund 41 Millionen Euro und ein EBITDA von etwa 5 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert werden, einschließlich erheblicher Synergien.
Zuvor hatte Verve bereits die Übernahme des deutschen Unternehmens Acardo Group AG für 24,5 Millionen Euro angekündigt. Acardo ist ein führender Anbieter digitaler Lösungen zur Kundenaktivierung in Deutschland und erreicht über 85 Prozent der Haushalte durch seine Integration in die Point-of-Sales-Systeme von mehr als 5.600 Einzelhandelsgeschäften. Acardo ermöglicht es Verve, Shoppable Campaigns über verschiedene Kanäle wie Mobile, Connected TV (CTV) und Digital Out-of-Home (DOOH) durchzuführen. Für das Jahr 2025 wird ein Umsatzbeitrag von etwa 15 Millionen Euro und ein EBITDA von rund 6 Millionen Euro erwartet.
Die Übernahme von Acardo wird als strategisch wichtig erachtet, da sie Verve Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von Einzelhändlern und über 200 internationalen Konsumgütermarken verschafft. Die Integration der Verbraucheraktivierungsfunktionen von Acardo in die bestehenden Werbekanäle von Verve soll die Effizienz und Effektivität der Werbemaßnahmen steigern. CEO Remco Westermann betont, dass Acardo die Marktposition von Verve in Europa erheblich stärken wird, insbesondere durch die Bereitstellung hochwertiger Daten und eines erfahrenen Vertriebsteams.
Die Transaktion mit Acardo wird voraussichtlich am 1. Oktober 2025 abgeschlossen, wobei die Kaufpreisstruktur eine Barzahlung von 17,2 Millionen Euro bei Abschluss und eine zusätzliche Zahlung von 7,3 Millionen Euro 12 Monate später umfasst. Die Akquisition wird voraussichtlich im Jahr 2025 einen Umsatzbeitrag von 3,5 bis 4,5 Millionen Euro und einen EBITDA-Beitrag von 0,9 bis 1,2 Millionen Euro leisten. Verve plant, am 18. September eine Telefonkonferenz abzuhalten, um weitere Details zur operativen Strategie und den Auswirkungen der Übernahmen zu erläutern.
Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 2,259EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.
