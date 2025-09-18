Covestro AG: Stimmrechtsmitteilung enthüllt wichtige Aktionärsänderungen!

In der Mitteilung wird zunächst die Covestro AG als Emittent genannt, mit Sitz in Leverkusen, Deutschland. Der Legal Entity Identifier (LEI) der Gesellschaft lautet 3912005AWHKLQ1CPLV11. Die Mitteilung betrifft den Erwerb und die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten sowie die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte.

Am 16. September 2025 veröffentlichte die Covestro AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die aktuellen Stimmrechtsanteile und Veränderungen bei den Aktionären dokumentiert. Diese Mitteilung wurde durch EQS News verbreitet und dient der europaweiten Bekanntmachung.

Die Mitteilungspflichtigen sind JPMorgan Chase & Co. und Morgan Stanley, beide mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA. JPMorgan Chase & Co. meldete am 11. September 2025, dass ihr Anteil an Stimmrechten auf 2,83 % gestiegen ist, während der Anteil an Instrumenten 2,47 % beträgt, was zu einem Gesamtanteil von 5,31 % führt. Im Vergleich zur letzten Mitteilung ist dies ein Rückgang von 6,83 %.

Morgan Stanley hingegen berichtete am 9. September 2025 von einem Anteil an Stimmrechten von 9,94 % und einem Anteil an Instrumenten von 1,42 %, was zu einem Gesamtanteil von 11,36 % führt. Dies stellt einen leichten Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der der Gesamtanteil bei 11,59 % lag.

Die Stimmrechtsbestände von JPMorgan umfassen 5.352.932 Stimmrechte, die zu 2,83 % direkt und 2,32 % über Instrumente zugeordnet sind. Bei Morgan Stanley sind 18.790.724 Stimmrechte direkt zugeordnet, was 9,94 % entspricht. Zudem hält Morgan Stanley über verschiedene Instrumente, darunter Equity Swaps und Rückübertragungsansprüche, zusätzliche Stimmrechte.

Beide Unternehmen sind nicht beherrscht oder beherrschen andere Unternehmen, die Stimmrechte an der Covestro AG halten. Die Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten und sollen Transparenz über die Eigentümerstruktur der Covestro AG schaffen.

Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilungen ist von Bedeutung für Investoren und Analysten, da sie Einblicke in die Veränderungen der Eigentumsverhältnisse und die Einflussnahme auf die Unternehmensführung geben. Die Covestro AG bleibt ein wichtiger Akteur in der chemischen Industrie, und solche Informationen sind entscheidend für die Marktbeobachtung.

Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 57,34EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.