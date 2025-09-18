Trump verlängert TikTok-Gnadenfrist: Was bedeutet das für die USA?

Berichten zufolge wird der Softwarekonzern Oracle, der enge Verbindungen zu Trump hat, weiterhin als technischer Dienstleister für TikTok in den USA fungieren. Amerikanische Investoren, darunter Oracle sowie die Investmentfirmen Silver Lake und Andreessen Horowitz, sollen 80 Prozent an einer neuen US-Tochtergesellschaft von TikTok erhalten, während der Rest bei den chinesischen Anteilseignern verbleiben soll. Kritiker befürchten, dass die US-Regierung durch den Algorithmus von TikTok, der in China entwickelt wurde, die öffentliche Meinung beeinflussen könnte. TikTok und ByteDance weisen diese Vorwürfe zurück.

Präsident Donald Trump hat TikTok in den USA erneut eine Gnadenfrist gewährt, die es der Kurzvideo-App ermöglicht, bis mindestens zum 16. Dezember 2023 weiterhin verfügbar zu bleiben. Dies geschieht trotz eines US-Gesetzes, das ursprünglich einen Verkauf oder die Abschaltung der App bis zum 19. Januar 2024 vorsah. Die US-Regierung hat in dieser Woche erklärt, dass es einen Rahmen für einen möglichen Deal mit dem chinesischen Mutterkonzern ByteDance gibt, wobei Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping die Vereinbarung bei einem bevorstehenden Gespräch besiegeln sollen. Laut dem US-Wirtschaftssender CNBC könnte es jedoch noch 30 bis 45 Tage dauern, bis ein endgültiger Verkaufsdeal ausgehandelt ist.

Das US-Gesetz sieht vor, dass weder die chinesische Regierung noch ByteDance Kontrolle über den Algorithmus haben dürfen. Trotz der Behauptung von ByteDance, dass 60 Prozent des Unternehmens international investiert sind und es seinen Sitz auf den Cayman Islands hat, bleibt die große Zentrale in Peking ein Hindernis, da das Unternehmen an viele chinesische Vorschriften gebunden ist.

Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit versucht, durch Druck einen Verkauf von TikTok zu erzwingen, scheiterte jedoch vor US-Gerichten. Obwohl es nun eine rechtliche Grundlage für ein Verbot gibt, betont der Präsident, dass die App ihm im Wahlkampf geholfen hat, insbesondere bei der Mobilisierung junger Wähler. China hat zudem bereits während Trumps erster Amtszeit Regeln eingeführt, die eine Genehmigung der Regierung für den Verkauf von Software-Algorithmen ins Ausland erfordern.

In einem anderen Kontext hat die Privatbank Berenberg das Kursziel für Oracle von 202 auf 306 US-Dollar angehoben, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Analyst Nay Soe Naing bezeichnete die vom Unternehmen gemeldeten, noch nicht realisierten Umsätze als beeindruckend.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 301,4EUR auf NYSE (18. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.