Meyer Burger vor dem Aus: Solarhersteller kämpft gegen chinesische Konkurrenz!

Der Schweizer Solarzellenhersteller Meyer Burger steht vor dem endgültigen Aus, nachdem die Suche nach einem Investor für die gesamte Unternehmensgruppe gescheitert ist. Das Unternehmen, das Standorte in Sachsen und Sachsen-Anhalt betreibt, hat bekannt gegeben, dass es keine realistischen Chancen mehr für eine Rettung gibt. Hauptursachen für das Scheitern sind die starke Konkurrenz aus China, die mit extrem günstigen Solarmodulen den Markt dominiert, sowie erhebliche Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Förderung erneuerbarer Energien in den USA und Europa.

Die rund 600 Mitarbeiter an den deutschen Standorten wurden bis auf ein Abwicklungsteam freigestellt und erhalten Kündigungen. Die Insolvenzverwalter hatten bereits Anfang September mitgeteilt, dass es keine Investoren für die deutschen Standorte gibt, was zur Schließung der Werke in Bitterfeld-Wolfen und Hohenstein-Ernstthal führte. Meyer Burger plant, die bereits gewährte stille Nachlassstundung im Schweizer Insolvenzrecht als ordentliche provisorische Nachlassstundung fortzuführen. Für die Muttergesellschaft wird ein Nachlassvertrag angestrebt, was bedeutet, dass Aktionäre voraussichtlich keine Liquidationsdividende erhalten werden.