    Klimaschutz-Aktivist verurteilt: Blockade am Düsseldorfer Flughafen kostet Millionen!

    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Gut zwei Jahre nach einer Blockade des Rollfelds am Düsseldorfer Flughafen hat das Amtsgericht Düsseldorf einen 22-jährigen Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation verurteilt. Der Mann aus Nürnberg wurde wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung, Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte schuldig gesprochen. Der Richter entschied, dass aufgrund des Alters des Angeklagten zur Tatzeit, als er erst 20 Jahre alt war, das Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt. Statt einer Jugendstrafe auf Bewährung, wie sie die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, erhielt der Angeklagte lediglich eine Verwarnung.

    Die Blockade am 13. Juli 2023 führte zu erheblichen Störungen im Flugverkehr: 48 Flüge fielen aus, zwei mussten umgeleitet werden, was zu einem hohen finanziellen Schaden für die betroffenen Airlines, insbesondere Eurowings und andere Lufthansa-Töchter, führte. Diese fordern nun Schadensersatz in sechsstelliger Höhe. Der Flughafen selbst hat die Aktivisten auf Zahlung von über 49.000 Euro verklagt, und ein Zivilprozess ist für Ende Oktober angesetzt.

    Der Angeklagte, der sich zu den Vorwürfen bekannte, erklärte, dass er in Anbetracht der Klimakatastrophe keinen anderen Ausweg gesehen habe, als zu solchen Aktionen zu greifen. Er gab an, zwischen Juni und Oktober 2023 an mindestens acht ähnlichen Aktionen teilgenommen zu haben, die ihm weitere Verurteilungen einbrachten. Die Verteidigerin des Aktivisten argumentierte, dass die Aktionen im Kontext eines gerechtfertigten Notstands stattfanden.

    Parallel zu diesen Entwicklungen sieht sich die Lufthansa mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Die Spartengewerkschaft Ufo hat die Gespräche mit der Konzernführung über eine tarifliche Gesamtlösung für das Kabinenpersonal für gescheitert erklärt. Der Ufo-Vorsitzende Joachim Vázquez Bürger kritisierte die Lufthansa für ihre Weigerung, die Arbeits- und Vergütungsbedingungen zu verbessern, insbesondere bei den neu gegründeten Fluggesellschaften.

    Zusätzlich läuft bei den Piloten der Lufthansa eine Urabstimmung über mögliche Streiks, die sich auf Betriebsrenten und Übergangsversorgungsansprüche beziehen. Die Vereinigung Cockpit fordert höhere Arbeitgeberbeiträge zu den Rentenfonds, was die Spannungen innerhalb des Unternehmens weiter verschärfen könnte.



