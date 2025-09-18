40.000 Schüler:innen in Österreich: Digitale Zukunft mit neuen Schulnotebooks!

Die CANCOM a+d IT Solutions GmbH hat die öffentliche Ausschreibung zur Lieferung und Servicierung der Schulnotebooks gewonnen und plant, bis Ende 2028 insgesamt 160.000 Geräte bereitzustellen. Die ausgewählten Lenovo Notebooks der vierten Generation sind mit einem 14-Zoll-Display, einem AMD-Prozessor und Windows 11 ausgestattet, was sie optimal für den Unterricht macht. Die Geräte erfüllen alle relevanten Qualitäts- und Sicherheitsstandards und kommen mit einer 4-jährigen Hardware-Garantie.

Im neuen Schuljahr erhalten rund 40.000 Schüler:innen in Österreich standardisierte Windows Schulnotebooks im Rahmen der Endgeräteinitiative des Bildungsministeriums. Diese Initiative zielt darauf ab, die Digitalisierung im Bildungsbereich voranzutreiben und die technischen Voraussetzungen für einen IT-unterstützten Unterricht zu schaffen. Die Schüler:innen in der ersten Klasse Mittelschule sowie im Gymnasium profitieren von dieser Maßnahme, wobei das Bildungsministerium den Großteil der Kosten übernimmt. Erziehungsberechtigte müssen lediglich einen einmaligen Eigenanteil von 25 % des Gerätepreises zahlen, der unter bestimmten Bedingungen vollständig entfallen kann.

Bereits im Schuljahr 2024/25 wird erwartet, dass über 50 % der eingesetzten Schulgeräte auf Windows-Systemen basieren. Neben den Notebooks liefert CANCOM a+d auch Windows-Tablets von Lenovo an Schulen in ganz Österreich. Diese standardisierten Geräte, kombiniert mit den umfassenden Dienstleistungen von CANCOM, sorgen für eine einheitliche technologische Ausstattung und ermöglichen ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Dies erleichtert die Integration in die bestehende IT-Infrastruktur der Schulen und unterstützt die Umsetzung digitaler Lernsysteme.

Die Auslieferung der Geräte für das Schuljahr 2025/26 erfolgt direkt an die Schulen, wo sie an die Schüler:innen verteilt werden. Paul Suppan, Geschäftsführer von CANCOM a+d, betont die Bedeutung moderner Geräte und verlässlicher Partner für eine zeitgemäße Bildung. CANCOM a+d stellt zudem ein Online-Service-Portal zur Verfügung, über das technische Probleme und Defekte gemeldet werden können. Dieses Portal bietet auch Tipps zum Self-Service und ermöglicht eine unkomplizierte Reparaturabwicklung.

CANCOM ist ein führender Digital Business Provider in Österreich und unterstützt Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor bei der digitalen Transformation. Mit über 5.600 Mitarbeitern und einem breiten Leistungsportfolio ist das Unternehmen gut aufgestellt, um die digitale Evolution seiner Kunden voranzutreiben.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 23,45EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.