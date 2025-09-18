LPKF senkt Prognose für 2025: Aktienkurs fällt – was steckt dahinter?

Für das Jahr 2025 rechnet LPKF nun mit einem Konzernumsatz zwischen 115 und 125 Millionen Euro, was eine deutliche Reduzierung im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 125 bis 140 Millionen Euro darstellt. Auch die bereinigte EBIT-Marge wurde nach unten korrigiert und soll nun zwischen null und fünf Prozent liegen, während zuvor eine Marge von sechs bis neun Prozent angestrebt wurde.

Der Laserspezialist LPKF Laser & Electronics SE aus Garbsen hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt und zeigt sich für die kommenden Monate pessimistischer. In einer Mitteilung vom Montag wurde bekannt, dass die Auftragslage hinter den Erwartungen des Managements zurückbleibt. Hauptursache für diese Entwicklung sind die Umstrukturierungen in den Lieferketten der Kunden, die durch den US-Zollkonflikt bedingt sind. Viele Unternehmen verschieben ihre Investitionsprojekte, was sich negativ auf die Aufträge von LPKF auswirkt. In Reaktion auf die Prognosesenkung fiel der Aktienkurs des Unternehmens um 1,4 Prozent.

Um den negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis entgegenzuwirken, plant das Unternehmen, die laufenden Kostensenkungsmaßnahmen durch ein umfassendes Umstrukturierungsprogramm zu verstärken. Bereits bei der Vorlage der Halbjahreszahlen hatte LPKF auf die gestiegenen Risiken für den Ausblick hingewiesen. Die Unsicherheiten haben sich in den letzten Monaten weiter erhöht, was die Anpassung der Prognose notwendig machte.

Zusätzlich hat LPKF die Initiative „North Star“ ins Leben gerufen, die darauf abzielt, die strukturelle Resilienz des Unternehmens zu stärken und die Profitabilität nachhaltig zu sichern. Diese Initiative umfasst Maßnahmen zur Optimierung von Organisationsstrukturen und Prozessen, um die Auswirkungen von Umsatzschwankungen zu minimieren. LPKF verfolgt weiterhin eine zweigleisige Strategie, die sowohl organisches Wachstum im Kerngeschäft als auch die Erschließung neuer Märkte durch innovative Technologien umfasst.

Insgesamt steht LPKF vor der Herausforderung, sich in einem schwierigen Marktumfeld zu behaupten, während gleichzeitig die Notwendigkeit besteht, die Effizienz zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die gesetzten Ziele zu erreichen und die Ertragskraft des Unternehmens zu stabilisieren.

Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 6,97EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.