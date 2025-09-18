Champions League 2023/24: Dortmunds nostalgisches Duell gegen Juventus!

Die Champions-League-Saison 2023/2024 startet mit einem nostalgischen Duell für Borussia Dortmund, das am Dienstagabend bei Juventus Turin antritt. Lars Ricken, Geschäftsführer des BVB und Held des Champions-League-Finales von 1997, äußerte sich erfreut über die Rückkehr zu einem Klassiker aus den 90er Jahren. Ricken, der im Finale gegen Juventus ein entscheidendes Tor erzielte, erinnert sich an die magischen Nächte und die großen Stars, die damals auf dem Platz standen. Obwohl die heutige Juve-Mannschaft nicht mehr mit den Weltstars von damals vergleichbar ist, bleibt sie eine starke Truppe, die zuletzt Inter Mailand mit 4:3 besiegte. Ricken sieht das Spiel als große Herausforderung im europäischen Fußball.

Insgesamt nehmen in dieser Saison 36 Teams an der Champions League teil, darunter vier deutsche Mannschaften: Borussia Dortmund, Bayern München, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Dortmunds Auftaktspiel gegen Juventus wird um 21:00 Uhr auf Amazon Prime übertragen, während Bayern am Mittwoch gegen den FC Chelsea spielt. Leverkusen und Frankfurt beginnen ihre Spiele am Donnerstag. Die neue Saison bringt ein modifiziertes Format mit sich, in dem jede Mannschaft acht Spiele in einer Ligaphase bestreitet. Die besten acht Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, während die Plätze 9 bis 24 in einer Zwischenrunde um den Einzug ins K.o.-System kämpfen.

Die Übertragungsrechte in Deutschland liegen hauptsächlich bei DAZN, das die meisten Spiele live streamt, während Prime Video an jedem Dienstag ein Spiel auswählt. Das Finale findet am 30. Mai 2024 in der Puskas-Arena in Budapest statt, und die Anstoßzeit wurde auf 18:00 Uhr vorverlegt, um ein besseres Zuschauererlebnis zu bieten.

Für die teilnehmenden Clubs gibt es finanzielle Anreize: Jeder Verein erhält eine Prämie von 18,62 Millionen Euro für den Start in der Ligaphase, mit zusätzlichen Boni für Siege und Platzierungen. Die UEFA hat auch die Prämienstruktur für die K.o.-Runden angepasst, um die besten Teams weiter zu belohnen.

Borussia Dortmund muss beim ersten Spiel auf Nationalspieler Pascal Groß verzichten, der aufgrund eines Magen-Darm-Infekts ausfällt. Trainer Niko Kovac zeigt sich optimistisch und sieht keine Probleme im Team, trotz der Diskussionen um die Ausführung eines Elfmeters im letzten Spiel.

