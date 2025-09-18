Apple bringt Sports-App nach Deutschland: Echtzeit-Ergebnisse für Fans!

Die Sports-App bietet umfassende Live-Daten aus verschiedenen Fußballwettbewerben, darunter die 1. und 2. Bundesliga in Deutschland sowie die englische Premier League, die italienische Serie A, die spanische La Liga, die mexikanische Liga MX, die französische Ligue 1 und die US-amerikanische Major League Soccer (MLS). Darüber hinaus sind auch die Champions League (für Männer und Frauen), die Europa League und andere bedeutende Ligen und Turniere wie die NBA, NHL, Formel 1 und wichtige Tennisveranstaltungen abgedeckt.

Apple hat seine Sports-App nun auch für Kunden in Deutschland und sieben weiteren europäischen Ländern eingeführt. Die kostenlose Anwendung ermöglicht Sportfans den Zugriff auf Echtzeit-Sportergebnisse, Spielpläne, Mannschafts- und Spielerstatistiken sowie detaillierte Spielverläufe und Live-Wettquoten. Zuvor war die App ausschließlich in den USA, Kanada, Großbritannien und Mexiko verfügbar. Mit der Erweiterung können nun auch Nutzer in Deutschland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Österreich, Portugal und Spanien die App herunterladen.

Oliver Schusser, der deutsche Apple-Topmanager, betont, dass die App einen klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit hat. Die technische Integration mit Datenanbietern hat dabei hohe Priorität, um eine schnelle und präzise Bereitstellung von Informationen zu gewährleisten. Schusser hebt hervor, dass Apple nicht versucht, alle bestehenden Sports-Apps zu imitieren, sondern sich auf eine einfache und schnelle Nutzererfahrung konzentriert.

Die Einführung der App in Deutschland weckt Spekulationen über mögliche Bestrebungen von Apple, TV-Übertragungsrechte im Profisport zu erwerben. Der Konzern besitzt bereits einige TV- und Streamingrechte, insbesondere für die Major League Soccer (MLS) und Teile der nordamerikanischen Baseballliga (MLB).

Zusätzlich hat das US-Analysehaus Bernstein Research Apple mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 US-Dollar bewertet. Analyst Mark Newman sieht Apple als einen der Gewinner der KI-Revolution im IT-Hardwaresektor. Trotz kurzfristiger Bedenken über eine mögliche KI-Blase erkennt er langfristiges Potenzial in der Branche, insbesondere für Apple, das sowohl Chancen als auch Risiken in der Neuerfindung elektronischer Geräte im Zusammenhang mit KI hat.

Insgesamt zeigt die Einführung der Sports-App und die positive Bewertung durch Analysten, dass Apple seine Position im Sport- und Technologiemarkt weiter ausbauen möchte.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 239,0EUR auf Nasdaq (18. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.