fox e-mobility AG: Kapitalerhöhung von 7,3 Millionen Euro für MIA 2.0!

Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Quirin Privatbank AG wird die neuen Aktien übernehmen und diese den Aktionären anbieten. Die Bezugsfrist ist voraussichtlich vom 17. September bis zum 2. Oktober 2025, während der die Aktionäre im Verhältnis 1:10 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 1,00 Euro pro Aktie erwerben können. Für jede gehaltene Aktie können die Aktionäre somit zehn neue Aktien beziehen. Nicht fristgerecht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos.

Die fox e-mobility AG, ein deutscher Hersteller von Elektrofahrzeugen, hat am 15. September 2025 eine Kapitalerhöhung beschlossen, die auf bis zu 7,3 Millionen Euro angelegt ist. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen des genehmigten Kapitals, das in der Hauptversammlung am 7. Dezember 2020 geschaffen wurde. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die Ausgabe von bis zu 7.328.930 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien erhöht werden, wodurch das Gesamtkapital auf bis zu 8.061.823 Euro ansteigt. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2023 voll gewinnanteilberechtigt sein.

Die Gesellschaft erwartet, dass der Bruttoemissionserlös von bis zu 7,3 Millionen Euro zu 80 % in die Entwicklung des fahrbaren Konzeptfahrzeugs MIA 2.0 investiert wird, das bis September 2026 fertiggestellt werden soll. Der verbleibende Betrag dient der Sicherstellung der Liquidität des Unternehmens. Ein entsprechendes Wertpapierinformationsblatt wird auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht, und ein börslicher Handel der ausgegebenen Bezugsrechte findet nicht statt.

Zusätzlich plant die fox e-mobility AG, die neuen Aktien in den Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Berlin und Hamburg einzubeziehen, wobei die Notierung voraussichtlich am oder um den 20. Oktober 2025 erfolgen soll. Die Gesellschaft rechnet mit einem großen Interesse der Aktionäre an der Kapitalerhöhung und erwartet auch Nachfrage von qualifizierten Investoren, die nach Ablauf der Bezugsfrist in einer Privatplatzierung den Restbestand zeichnen können.

In den kommenden Tagen werden weitere Informationen zur Umsetzung des Konzeptfahrzeugbaus sowie zu zukünftigen Partnern und dem neuen Management veröffentlicht. Die fox e-mobility AG zeigt sich optimistisch hinsichtlich der Kapitalerhöhung und der damit verbundenen Entwicklungsperspektiven.

Die fox e-mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,25EUR auf Berlin (17. September 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.