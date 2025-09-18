Wolftank Group senkt Prognosen: Gewinnwarnung und Umsatzrückgang 2025!
Die Wolftank Group AG hat am 16. September 2025 eine Gewinnwarnung veröffentlicht und ihre Prognosen für Umsatz und EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Die Erwartungen liegen deutlich unter den bisherigen Marktschätzungen. Für das erste Halbjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 60,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das vorläufige EBITDA betrug -2,6 Millionen Euro, im Vergleich zu 4,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine Rückstellung von 2,5 Millionen Euro aufgrund eines erstinstanzlichen Urteils sowie auf geringere Abrufe aus Rahmenverträgen und einen längeren wartungsbedingten Stillstand einer Recycling-Anlage zurückzuführen.
Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die Wolftank Group einen konsolidierten Umsatz zwischen 121 und 123 Millionen Euro, was unter dem aktuellen Konsens von 129,1 Millionen Euro liegt. Das EBITDA wird voraussichtlich zwischen -1,0 und 0,5 Millionen Euro liegen, während der Konsens bei 8,3 Millionen Euro liegt. Nach Anpassung um den Einmaleffekt aus dem Urteil ergibt sich ein bereinigtes EBITDA von 1,5 bis 3,0 Millionen Euro.
Die Wolftank Group ist ein führender Anbieter von Umweltsanierungs- und Betankungslösungen für erneuerbare Energien und operiert in über 20 Ländern. Das Unternehmen hat sich auf Technologien zur Dekarbonisierung des Verkehrs und den Aufbau einer emissionsfreien Mobilitätsinfrastruktur spezialisiert. Trotz der Herausforderungen im ersten Halbjahr, insbesondere im Segment Umweltdienstleistungen, wo der Umsatz um 11,9 % auf 45,1 Millionen Euro fiel, konnte das Segment Wasserstoff und erneuerbare Energien ein Umsatzwachstum von 45,4 % auf 15,7 Millionen Euro verzeichnen.
Das Unternehmen hat einen hohen Auftragsbestand von 146,3 Millionen Euro und erwartet für das zweite Halbjahr ein positives EBITDA zwischen 1,6 und 3,1 Millionen Euro. Um die operative Performance zu verbessern, hat die Wolftank Group Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet und plant, die Effizienz auf Gruppenebene zu steigern. Der Bericht über das erste Halbjahr 2025 wird am 18. September 2025 veröffentlicht.
Die Wolftank-Adisa Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,65EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.
