Wolftank Group senkt Prognosen: Gewinnwarnung und Umsatzrückgang 2025!

Die Wolftank Group AG hat am 16. September 2025 eine Gewinnwarnung veröffentlicht und ihre Prognosen für Umsatz und EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Die Erwartungen liegen deutlich unter den bisherigen Marktschätzungen. Für das erste Halbjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 60,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das vorläufige EBITDA betrug -2,6 Millionen Euro, im Vergleich zu 4,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine Rückstellung von 2,5 Millionen Euro aufgrund eines erstinstanzlichen Urteils sowie auf geringere Abrufe aus Rahmenverträgen und einen längeren wartungsbedingten Stillstand einer Recycling-Anlage zurückzuführen.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die Wolftank Group einen konsolidierten Umsatz zwischen 121 und 123 Millionen Euro, was unter dem aktuellen Konsens von 129,1 Millionen Euro liegt. Das EBITDA wird voraussichtlich zwischen -1,0 und 0,5 Millionen Euro liegen, während der Konsens bei 8,3 Millionen Euro liegt. Nach Anpassung um den Einmaleffekt aus dem Urteil ergibt sich ein bereinigtes EBITDA von 1,5 bis 3,0 Millionen Euro.