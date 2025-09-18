Norges Bank erhöht Stimmrechtsanteil an Scout24 SE auf 3,10 %!

Der Grund für die Mitteilung ist der Erwerb von Aktien mit Stimmrechten, wobei die Norges Bank, die im Auftrag des norwegischen Finanzministeriums handelt, als Mitteilungspflichtiger auftritt. Am 15. September 2025 überschritt die Norges Bank die Schwelle von 3 % der Stimmrechte und hält nun 3,10 % der Stimmrechte an Scout24 SE. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der ein Anteil von 2,89 % angegeben wurde.

Am 16. September 2025 veröffentlichte die Scout24 SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die für die Öffentlichkeit von Interesse sind. Der Emittent, Scout24 SE, hat seinen Sitz in Berlin und ist unter der LEI-Nummer 5493007EIKM2ENQS7U66 registriert.

Insgesamt beträgt die Anzahl der Stimmrechte von Scout24 SE 75 Millionen. Die Norges Bank hält 2.326.148 Stimmrechte, was 3,10 % entspricht. Es wurden keine Instrumente oder sonstige Stimmrechtsanteile gemeldet, die in dieser Mitteilung berücksichtigt werden. Die Norges Bank wird weder von einem anderen Unternehmen beherrscht noch beherrscht sie andere Unternehmen, die Stimmrechte an Scout24 SE halten.

Zusätzlich veröffentlichte Scout24 SE am 15. September 2025 eine Kapitalmarktinformation im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms. Im Zeitraum vom 10. bis 12. September 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 8.198 Aktien. Der Rückkauf erfolgte über verschiedene Handelsplattformen, wobei die Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von etwa 110,50 Euro pro Aktie zurückgekauft wurden. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 7. April 2025 wurden insgesamt 363.355 Aktien zurückgekauft.

Diese Maßnahmen sind Teil der strategischen Finanzpolitik von Scout24 SE, die darauf abzielt, den Wert für die Aktionäre zu steigern und die Marktposition des Unternehmens zu festigen. Die detaillierten Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik Investor Relations verfügbar.

Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung und die Kapitalmarktinformation, dass Scout24 SE aktiv an der Optimierung seiner Kapitalstruktur arbeitet und die Transparenz gegenüber den Investoren fördert.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 110,6EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.