Netflix-Doku über Catfishing: Ein Albtraum für Teenager und ein Hit!

Die Netflix-Dokumentation "Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish", die am 29. August 2023 veröffentlicht wurde, hat sich in kurzer Zeit zu einem globalen Gesprächsthema entwickelt. In nur zwei Wochen verzeichnete der Film fast 50 Millionen Abrufe weltweit. Die True-Crime-Doku erzählt die Geschichte von Lauryn und Owen, zwei 13-jährigen Teenagern aus der Kleinstadt Beal in Michigan, die von anonymen Nachrichten bedroht werden. Was zunächst wie eine harmlose Beziehung aussieht, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum, als das Paar mit bösartigen und vulgären Nachrichten konfrontiert wird, die darauf abzielen, ihre Beziehung zu sabotieren.

Die anonymen Absender nutzen Apps, die ständig neue Rufnummern generieren, was es dem Paar unmöglich macht, sie zu blockieren. Das Mobbing eskaliert und führt zu einem Vertrauensverlust in der Beziehung sowie in ihren Familien und der Schule. Selbst eine Trennung kann das Stalking nicht beenden, und die Situation wird so ernst, dass das FBI eingeschaltet wird, um den Fall zu lösen. Die Doku beleuchtet die Gefahren des Catfishings, einer Form der Cyberkriminalität, bei der Täter falsche Identitäten annehmen, um ihre Opfer emotional oder finanziell auszubeuten.