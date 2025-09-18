Netflix-Doku über Catfishing: Ein Albtraum für Teenager und ein Hit!
Die Netflix-Dokumentation "Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish", die am 29. August 2023 veröffentlicht wurde, hat sich in kurzer Zeit zu einem globalen Gesprächsthema entwickelt. In nur zwei Wochen verzeichnete der Film fast 50 Millionen Abrufe weltweit. Die True-Crime-Doku erzählt die Geschichte von Lauryn und Owen, zwei 13-jährigen Teenagern aus der Kleinstadt Beal in Michigan, die von anonymen Nachrichten bedroht werden. Was zunächst wie eine harmlose Beziehung aussieht, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum, als das Paar mit bösartigen und vulgären Nachrichten konfrontiert wird, die darauf abzielen, ihre Beziehung zu sabotieren.
Die anonymen Absender nutzen Apps, die ständig neue Rufnummern generieren, was es dem Paar unmöglich macht, sie zu blockieren. Das Mobbing eskaliert und führt zu einem Vertrauensverlust in der Beziehung sowie in ihren Familien und der Schule. Selbst eine Trennung kann das Stalking nicht beenden, und die Situation wird so ernst, dass das FBI eingeschaltet wird, um den Fall zu lösen. Die Doku beleuchtet die Gefahren des Catfishings, einer Form der Cyberkriminalität, bei der Täter falsche Identitäten annehmen, um ihre Opfer emotional oder finanziell auszubeuten.
Parallel zu diesem kulturellen Phänomen zeigt sich Netflix auch auf dem finanziellen Parkett stark. Die Investmentbank Loop Capital hat die Aktie des Streaming-Riesen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1.150 auf 1.350 US-Dollar angehoben. Analyst Alan Gould begründet diese Neubewertung mit den außergewöhnlich starken Nutzerzahlen im dritten Quartal und einem vielversprechenden Content-Programm für das vierte Quartal. Netflix hat seine Umsatzprognose für 2025 von ursprünglich 11-13 Prozent auf 16-17 Prozent Wachstum angehoben, was die Basis für eine positive Neubewertung der Aktie darstellt.
Die steigende Nutzeraktivität wird insbesondere durch neue Staffeln beliebter Serien wie "Squid Game" und "Wednesday" sowie durch neue Formate wie "KPop Demon Hunters" angetrieben. Trotz der wachsenden Konkurrenz im Streaming-Markt sieht Gould Netflix in einer dominierenden Position und erklärt, dass das Unternehmen den "Streaming-Krieg gewonnen" hat. Netflix verzeichnet in den USA, einem wichtigen Markt, einen Rekordanteil an der TV-Nutzung, was die Umsatzdynamik weiter stärken dürfte.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 1.229EUR auf Nasdaq (18. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.