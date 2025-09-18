Ben & Jerry's in der Krise: Gründer Jerry Greenfield zieht sich zurück!

In seiner Erklärung äußerte Greenfield, dass die Marke unter dem Druck von Unilever nicht mehr für ihre Überzeugungen eintreten könne, aus Angst, die Mächtigen zu verärgern. Diese Entwicklung ist besonders brisant, da es zuletzt zu einem Streit über die Entlassung des Unternehmenschefs David Stever gekommen war. Unilever wies die Vorwürfe zurück und betonte, dass man in einem konstruktiven Dialog mit den Gründern stehe.

Die Eismarke Ben & Jerry's steht vor einem bedeutenden Umbruch, da Jerry Greenfield, einer der Mitgründer, seinen Rückzug bekannt gegeben hat. Greenfield kritisierte den Mutterkonzern Unilever scharf und warf ihm vor, politische Aktivitäten der Marke unterdrückt zu haben. Dies geschieht nach fast 50 Jahren, in denen Ben & Jerry's für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte eintrat. Der Verkauf an Unilever im Jahr 2000 hatte es den Gründern ermöglicht, ihre Werte im Unternehmen zu verankern, doch Greenfield fühlt sich nun "zum Schweigen gebracht".

Parallel zu diesen Entwicklungen hat Unilever angekündigt, sein Eiskrem-Geschäft, einschließlich Ben & Jerry's, in ein eigenständiges Unternehmen auszulagern, das voraussichtlich 2025 an die Börse gehen soll. Cohen und Greenfield haben Interesse bekundet, ihre Marke zurückzukaufen, jedoch betont Unilever, dass Ben & Jerry's nicht zum Verkauf stehe.

In einem weiteren Schritt hat Unilever Srinivas Phatak, der seit März kommissarisch als Finanzchef tätig war, nun dauerhaft in diese Position berufen. Phatak, der seit 1999 im Unternehmen ist, folgt auf Fernando Fernandez, der zum CEO von Unilever ernannt wurde. Diese Neubesetzung erfolgt im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung des Konzerns, die Kostensenkungen und den Verkauf von weniger profitablen Marken umfasst.

Unilever, zu dem auch bekannte Marken wie Hellmann's, Dove und Knorr gehören, steht vor der Herausforderung, sich neu aufzustellen und gleichzeitig die Markenidentität von Ben & Jerry's zu wahren. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, wie sich die Situation um die Eismarke und die strategischen Veränderungen bei Unilever entwickeln.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 52,79EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.