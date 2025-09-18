PAUL Tech AG: Erfolgreiche Refinanzierung für klimaneutrale Wärmeversorgung!

Die Refinanzierung ist jedoch abhängig von der erfolgreichen Platzierung des Nordic Bonds sowie den allgemeinen Marktbedingungen. Bei erfolgreicher Platzierung wird die bestehende Anleihe vorzeitig zurückgezahlt. Die Gläubiger der bestehenden Anleihe werden über die Refinanzierung gesondert informiert.

Die PAUL Tech AG hat am 17. September 2025 die beabsichtigte Refinanzierung ihrer bestehenden Anleihe in Höhe von 35 Millionen Euro mit einem Zinssatz von 7 % (Laufzeit 2020-2025) bekannt gegeben. Dies soll durch die Emission eines neuen Nordic Bonds erfolgen. Die Vermarktung des Nordic Bonds beginnt sofort, wobei Pareto Securities AS und B. Metzler seel. Sohn & Co. als Joint Manager fungieren. Die Emission wird als Privatplatzierung an institutionelle Investoren angeboten, wobei die Erlöse zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe verwendet werden sollen.

In einer begleitenden Pressemitteilung bekräftigte die PAUL Tech AG ihren positiven Ausblick für das Jahr 2025. Der Vorstandsvorsitzende Sascha Müller äußerte, dass die Emission des Nordic Bonds die Expansion des Unternehmens als führenden Anbieter von klimaneutraler Wärmeversorgung unterstützen werde. Mit dem Projekt „PAUL Net Zero“ plant das Unternehmen, bis 2027 für 100.000 Mietwohnungen eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu ermöglichen.

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte die PAUL Tech AG einen Umsatz von 30,83 Millionen Euro und ein angepasstes EBITDA von 3,81 Millionen Euro. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von bis zu 80 Millionen Euro sowie einen Jahresüberschuss im einstelligen Millionenbereich.

Die PAUL Tech AG hat sich auf die Umwandlung von Bestandsimmobilien in energieeffiziente, klimafreundliche Investments spezialisiert. Durch den Einsatz von KI-gestützter Technologie, Wärmepumpen und Photovoltaik zielt das Unternehmen darauf ab, höchste Energieeffizienzklassen zu erreichen und zukünftige ESG-Anforderungen zu erfüllen. Aktuell betreut PAUL Tech bereits 160.000 Wohneinheiten auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft.

Die Bekanntmachung der Refinanzierung und die damit verbundenen Informationen unterliegen rechtlichen Einschränkungen und sind nicht für die Verbreitung in bestimmten Ländern, darunter die USA und Australien, bestimmt. Die PAUL Tech AG betont, dass diese Mitteilung nicht als Angebot zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden darf.

