R. Stahl AG: Wechsel an der Spitze – Dr. Bischoff wird neuer CEO!

Der Wechsel erfolgt im Rahmen einer strategischen Nachfolgeplanung, die bereits zum Jahreswechsel 2024/2025 initiiert wurde. Dr. Hallmann, der seit acht Jahren an der Spitze des Unternehmens steht, hat in dieser Zeit maßgeblich zur Neuausrichtung und Stabilität des Unternehmens beigetragen. Er wird bis zum Jahresende weiterhin seine Aufgaben als Vorstandsvorsitzender wahrnehmen und die Übergabe an Dr. Bischoff unterstützen.

Die R. Stahl AG, ein führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten für den Explosionsschutz, hat einen geplanten Wechsel an der Unternehmensspitze bekannt gegeben. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16. September 2025 beschlossen, Dr. Claus Bischoff zum 1. Oktober 2025 als weiteres Vorstandsmitglied und stellvertretenden Vorsitzenden zu berufen. Ab dem 1. Januar 2026 wird er den Vorstandsvorsitz übernehmen. Dr. Mathias Hallmann, der derzeitige CEO, wird auf eigenen Wunsch und in Übereinstimmung mit vertraglichen Regelungen zum 31. Dezember 2025 aus dem Unternehmen ausscheiden.

Dr. Claus Bischoff bringt umfangreiche Erfahrungen aus verschiedenen internationalen Unternehmen in den Bereichen Automotive, Elektronik, Mechatronik und Automatisierungstechnologie mit. Zuletzt war er als CTO bei Lenze SE tätig und hat zuvor in leitenden Positionen bei Unternehmen wie der Robert Bosch GmbH, Marquardt GmbH, Continental AG und Magna International AG gearbeitet. Seine Expertise in Technologie- und Produktentwicklung sowie in der operativen Transformation wird als entscheidend für die Fortführung der Unternehmensstrategie angesehen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Leischner betonte, dass der Wechsel im Sinne einer konsequenten Weiterführung der verabschiedeten Unternehmensstrategie erfolgt. Dr. Hallmann hat in den vergangenen Jahren das Unternehmen durch zahlreiche Herausforderungen geführt und eine solide Basis für zukünftiges Wachstum geschaffen. Mit Dr. Bischoff als Nachfolger sei man gut aufgestellt, um die strategischen Ziele weiter voranzutreiben.

R. Stahl AG ist bekannt für ihre Produkte, die Explosionen in gefährdeten Bereichen verhindern und somit zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt beitragen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 mit 1.743 Mitarbeitern einen Umsatz von 344 Millionen Euro. Die Aktien der R. Stahl AG werden im regulierten Markt der Deutschen Börse gehandelt.

Die R. Stahl Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 16,80EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.