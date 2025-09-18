VEDES AG kündigt Anleihe vorzeitig: Strategische Neuausrichtung für Wachstum!

Die VEDES AG plant, die Anleihe durch Eigenmittel sowie durch Darlehen von drei namhaften Banken zu tilgen, die bis 2031 zur Verfügung stehen. Diese neuen Bankenpartnerschaften bieten der VEDES AG nicht nur Planungssicherheit, sondern auch attraktive Konditionen, die es dem Unternehmen ermöglichen, in Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Optimierung der Großhandelsprozesse und die Weiterentwicklung der Omnichannel-Strategie zu investieren. Diese Maßnahmen sollen die Wettbewerbsfähigkeit von VEDES stärken und die Grundlage für nachhaltiges Wachstum im Spielwarenhandel schaffen.

Die VEDES AG hat am 15. September 2025 die vorzeitige Kündigung ihrer besicherten Anleihe 2017/2026 bekannt gegeben, die ein Volumen von 12,5 Millionen Euro umfasst. Die Rückzahlung der Anleihe erfolgt am 17. November 2025 zu einem Kurs von 100,50 % des Nennbetrags, was ein Jahr vor dem regulären Laufzeitende der Anleihe liegt. Diese Entscheidung ist Teil einer strategischen Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur des Unternehmens, die durch neue langfristige Bankenpartnerschaften unterstützt wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Finanzierungsstrategie ist die Verlängerung der stillen Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH bis 2031/2032. Diese Finanzierung ergänzt die neuen Bankenpartnerschaften und trägt dazu bei, die Finanzierungsbasis der VEDES AG zu stabilisieren und zu erweitern.

Julia Graeber, die Vorstandsvorsitzende der VEDES AG, betont, dass die vorzeitige Ablösung der Anleihe ein starkes Zeichen für die finanzielle Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens ist. Sie hebt hervor, dass die Unterstützung der neuen Bankenpartner und die verlängerte stille Beteiligung der BayBG nicht nur die langfristige Finanzierung sichern, sondern auch zusätzlichen Spielraum für Investitionen in wichtige Zukunftsthemen schaffen.

Seit ihrem Kapitalmarkt-Debüt im Jahr 2013 hat die VEDES AG durch Anleiheemissionen entscheidende Wachstumsphasen finanziert und sich als führendes Unternehmen im B2B2C-Bereich der Spielwarenbranche etabliert. Obwohl das Unternehmen nun den Fokus auf langfristige Bankenfinanzierungen legt, bleibt der Kapitalmarkt weiterhin eine attraktive Option für zukünftige Finanzierungsbedarfe.

Insgesamt zeigt die VEDES AG mit dieser Maßnahme, dass sie ihre Finanzierungsstruktur nachhaltig stärken und gleichzeitig in die Zukunft investieren möchte, um ihre Marktposition weiter auszubauen.

VEDES Unternehmensanleihe 3,50 % bis 11/26 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,83 % und einem Kurs von 97,50EUR auf Stuttgart (15. September 2025, 09:57 Uhr) gehandelt.