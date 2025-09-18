Ralph Rumberg wird neuer CTO der KAP AG: Transformation für die Zukunft!

Der Vorstand der KAP AG besteht nun aus vier Mitgliedern, zu denen neben Rumberg auch Marten Julius (Sprecher des Vorstands), Thorsten Diel und Stefan Deller gehören. Die temporäre Bestellung von Diel und Deller endet am 9. Oktober 2025. Christian Schmitz, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, äußerte sich positiv über Rumbergs Ernennung und betonte dessen umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Transformations- und Strategieprogramme für industrielle Beteiligungsgesellschaften. Schmitz sieht in Rumberg eine wertvolle Ergänzung des Vorstands, die zusätzliche Impulse für die KAP AG bringen wird.

Am 15. September 2025 hat der Aufsichtsrat der KAP AG, einer börsennotierten Industrieholding mit Sitz in Fulda, Ralph Rumberg für ein Jahr als Chief Transformation Officer (CTO) in den Vorstand berufen. Rumberg, ein erfahrener Transformations-Experte, wird in seiner neuen Rolle die operative Performance der Unternehmensgruppe verbessern und ein nachhaltiges Zukunftskonzept entwickeln. Diese Entscheidung zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der KAP AG in einem dynamischen Marktumfeld zu stärken und die Umsetzungsgeschwindigkeit von Transformationsprozessen zu erhöhen.

Marten Julius, der Sprecher des Vorstands, hob hervor, dass in den vergangenen Monaten bereits Fortschritte bei der Portfoliooptimierung erzielt wurden. Prozesse wurden verschlankt, Strukturen angepasst und Synergien genutzt. Rumberg wird nun das Know-how einbringen, um den Transformationsprozess weiter zu beschleunigen.

Ralph Rumberg bringt eine langjährige Erfahrung im Industriesektor mit, darunter Stationen bei BMW Motorsport, AMG Mercedes-Benz, Bosch Rexroth und KOKI Technik. Zuletzt war er sechs Jahre lang CEO der GESCO SE, wo er das Beteiligungsportfolio umgestaltet und die Abhängigkeit vom Automotive-Sektor verringert hat. In seiner neuen Rolle bei der KAP AG möchte Rumberg seine Erfahrungen aus verschiedenen Transformationsprozessen einbringen und die Gesellschaft gemeinsam mit dem Team weiterentwickeln.

Die KAP AG ist in drei Kernsegmenten tätig: flexible films, engineered products und surface technologies. Mit 19 Standorten und rund 1.600 Mitarbeitern in zehn Ländern verfolgt die KAP AG eine aktive Beteiligungsstrategie, um kontinuierlich Wertsteigerungen zu schaffen und die individuellen Stärken der Unternehmen im Portfolio zu wahren. Die Aktien der KAP AG sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Die KAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,975EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.