Marinomed Biotech: Kapitalerhöhung und Rekordumsatz im ersten Halbjahr 2025!

Die Marinomed Biotech AG hat am 16. September 2025 eine Kapitalerhöhung beschlossen, bei der 61.607 neue auf Inhaber lautende Stückaktien zu einem Ausgabepreis von 17,50 Euro pro Aktie ausgegeben werden. Diese Maßnahme erhöht das Grundkapital der Gesellschaft um 61.607 Euro auf insgesamt 1.839.940 Euro. Die neuen Aktien werden aus dem genehmigten Kapital 2024/II ausgegeben und unterliegen dem Ausschluss des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre. Der Gesamterlös aus dieser Kapitalerhöhung beläuft sich auf etwa 1,08 Millionen Euro und wurde von neun Investoren gezeichnet. Der Aufsichtsrat hat der Kapitalerhöhung unmittelbar nach dem Vorstandsbeschluss zugestimmt.

Am 17. September 2025 veröffentlichte Marinomed zudem die Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2025. Die Umsatzerlöse stiegen auf 7,2 Millionen Euro, verglichen mit 2,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich signifikant auf 21 Millionen Euro, was hauptsächlich auf einen Sanierungsgewinn von 18,9 Millionen Euro zurückzuführen ist. Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit war mit -0,2 Millionen Euro leicht negativ, während die liquiden Mittel zum 30. Juni 2025 bei 1,5 Millionen Euro lagen, im Vergleich zu 0,9 Millionen Euro im Vorjahr. Die Bilanzsumme reduzierte sich auf 7,6 Millionen Euro.