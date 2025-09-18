Marinomed Biotech: Kapitalerhöhung und Rekordumsatz im ersten Halbjahr 2025!
Die Marinomed Biotech AG hat am 16. September 2025 eine Kapitalerhöhung beschlossen, bei der 61.607 neue auf Inhaber lautende Stückaktien zu einem Ausgabepreis von 17,50 Euro pro Aktie ausgegeben werden. Diese Maßnahme erhöht das Grundkapital der Gesellschaft um 61.607 Euro auf insgesamt 1.839.940 Euro. Die neuen Aktien werden aus dem genehmigten Kapital 2024/II ausgegeben und unterliegen dem Ausschluss des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre. Der Gesamterlös aus dieser Kapitalerhöhung beläuft sich auf etwa 1,08 Millionen Euro und wurde von neun Investoren gezeichnet. Der Aufsichtsrat hat der Kapitalerhöhung unmittelbar nach dem Vorstandsbeschluss zugestimmt.
Am 17. September 2025 veröffentlichte Marinomed zudem die Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2025. Die Umsatzerlöse stiegen auf 7,2 Millionen Euro, verglichen mit 2,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich signifikant auf 21 Millionen Euro, was hauptsächlich auf einen Sanierungsgewinn von 18,9 Millionen Euro zurückzuführen ist. Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit war mit -0,2 Millionen Euro leicht negativ, während die liquiden Mittel zum 30. Juni 2025 bei 1,5 Millionen Euro lagen, im Vergleich zu 0,9 Millionen Euro im Vorjahr. Die Bilanzsumme reduzierte sich auf 7,6 Millionen Euro.
CFO Gabriele Ram betonte, dass der Verkauf des Carragelose-Geschäfts die finanzielle Basis des Unternehmens gestärkt habe und als wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung der Marinosolv-Projekte angesehen wird. CEO Andreas Grassauer ergänzte, dass die kürzlich durchgeführten Kapitalmaßnahmen die Verhandlungsposition gegenüber potenziellen Lizenzpartnern für die Entwicklungsprojekte Budesolv und Tacrosolv stärken und eine schnellere operative Umsetzung ermöglichen. Marinomed plant derzeit keine weiteren Kapitalmaßnahmen.
Die Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Korneuburg, das innovative Produkte auf Basis der Marinosolv-Technologie entwickelt. Diese Technologie verbessert die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit schwer löslicher Wirkstoffe und wird zur Entwicklung neuer Therapeutika für autoreaktive Immunerkrankungen eingesetzt. Marinomed ist an der Wiener Börse notiert und verfolgt eine wachsende Entwicklungspipeline.
Die Marinomed Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 19,48EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.