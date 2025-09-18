DEAG übernimmt ROCKHARZ Festival: Stärkung der Rock- und Metal-Szene!

Mit der Übernahme des Festivals erweitert die DEAG ihr Portfolio, das bereits Festivals wie das Rockfest Barcelona in Spanien und das Rock The Lakes in der Schweiz umfasst. Die DEAG hat in den letzten Jahren im Bereich EDM/Techno/Urban-Music mit Veranstaltungen wie Airbeat One und NATURE ONE bedeutende Erfolge erzielt. Die Akquisition des ROCKHARZ Festivals wird Synergieeffekte in der Produktion, Infrastruktur und Künstlerakquise mit sich bringen und positive Impulse für das Ticketing und das Tourneegeschäft erwarten lassen.

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) hat bekannt gegeben, dass sie sich am ROCKHARZ Festival, einem der größten Rock- und Metal-Festivals in Deutschland, beteiligt. Diese Akquisition erfolgt über die 100-prozentige Tochtergesellschaft DEAG Festivals GmbH und stärkt die Marktposition der DEAG im Bereich Open-Air-Events. Das ROCKHARZ Festival, das jährlich über 25.000 Besucher anzieht, wird von der Veruga veranstaltet und hat sich seit seiner Gründung 1993 zu einer festen Größe in der internationalen Rock- und Metal-Szene entwickelt.

Die Geschäftsführer des ROCKHARZ, Thorsten Kohlrausch und Daniela Glogner, bleiben als Anteilseigner an Bord und werden die zukünftige Entwicklung des Festivals aktiv mitgestalten. Das Festival hat in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert und konnte bereits für 2026 alle Tickets innerhalb von drei Tagen verkaufen. Zu den bereits bestätigten Bands für das kommende Jahr zählen Subway to Sally, Alice Cooper und Helloween.

Detlef Kornett, CEO der DEAG, äußerte sich positiv über die Akquisition und betonte die strategische Bedeutung des ROCKHARZ Festivals für die Expansion der DEAG im In- und Ausland. Auch Oliver Hoppe, Managing Director der Wizard Live GmbH, hob die enge Verbindung zwischen Touring und Festivals hervor und bezeichnete die schnelle Ausverkaufsquote des ROCKHARZ als Zeichen für die Substanz des Festivals.

Zusätzlich plant die DEAG eine Anleiheemission von bis zu 75 Millionen Euro zur Refinanzierung ihrer bestehenden Unternehmensanleihe und zur Fortsetzung ihrer Buy-and-Build-Strategie. Diese Maßnahmen sollen das organische Wachstum fördern und die Marktposition der DEAG weiter stärken. Die DEAG ist ein führender Anbieter im Bereich Live-Entertainment in Europa und organisiert jährlich über 6.000 Veranstaltungen.

DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 8,00 % bis 07/26 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 102EUR auf Lang & Schwarz (16. September 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.