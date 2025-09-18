Staatsanleihen stabil: Anleger blicken gespannt auf Fed-Zinsentscheidung!

Die Anleger richten ihr Augenmerk zunehmend auf die US-Notenbank Fed, die am Mittwoch eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in Aussicht stellt. Die jüngsten Einzelhandelsumsätze in den USA, die besser als erwartet ausfielen, haben jedoch die Wahrscheinlichkeit einer drastischen Zinssenkung verringert. Nord/LB-Analyst Tobias Basse betonte, dass der Konsum weiterhin eine tragende Säule der US-Wirtschaft sei.

Am Dienstag blieben die Kurse deutscher Staatsanleihen weitgehend stabil, mit einem leichten Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,01 Prozent auf 128,70 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,7 Prozent. Trotz besser als erwarteter Konjunkturdaten aus Deutschland, insbesondere einem Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen im September, blieb die Marktbewegung begrenzt. Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba, kommentierte, dass der Anstieg der Erwartungen Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung in den kommenden Quartalen wecke, was die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Europäischen Zentralbank (EZB) dämpfen könnte. Die EZB hatte zuletzt ihre Zinsen stabil gehalten, und die Mehrheit der Experten rechnet auch bei der nächsten Sitzung im Oktober nicht mit einer Zinssenkung.

Am Montag stabilisierten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen nach einer schwachen Vorwoche, wobei der Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 128,65 Punkte zulegte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel leicht auf 2,7 Prozent. Experten erwarteten einen ruhigen Handelstag, da keine wichtigen Daten veröffentlicht wurden. Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit Frankreichs durch Fitch hatte keine nennenswerten Auswirkungen auf den französischen Anleihemarkt, wo die Kurse sogar stiegen und die Renditen sanken.

Die technische Analyse des Bund-Futures zeigt, dass die nächste Unterstützung bei 128,53 Punkten liegt, was bereits am Montag getestet wurde. Sollte diese Marke fallen, könnte die Zone um 128,00 Punkte ins Visier genommen werden, gefolgt von einem Tief bei 127,61 Punkten.

Insgesamt bleibt die Marktlage angespannt, während die Anleger auf die bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der Fed und deren Auswirkungen auf die globalen Märkte warten. Die Zinsentscheidung der Fed wird als entscheidend für die weitere Entwicklung der Anleihemärkte angesehen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 128,9EUR auf Eurex (18. September 2025, 07:36 Uhr) gehandelt.