Maschinenbau in Deutschland: Krise erfordert sofortige Reformen!

Im ersten Halbjahr 2023 sank die Produktionsleistung im Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Trotz einer leichten Verbesserung der Auslastung, die im Juli bei nur 77,6 Prozent lag, hat der VDMA seine Prognose für 2025 auf ein Minus von 5 Prozent nach unten korrigiert. Die Unsicherheit und das Zögern der Politik bei notwendigen Reformen führen dazu, dass immer mehr Unternehmen vor tiefen Einschnitten stehen, was sich in steigenden Insolvenzen und einem Rückgang der Investitionen niederschlägt.

Der Maschinenbau in Deutschland, eine Schlüsselbranche mit rund einer Million Beschäftigten, befindet sich in einer ernsthaften Krise. Die Unternehmen sehen sich mit einer langanhaltenden Konjunkturschwäche, hohen US-Zöllen und strukturellen Problemen konfrontiert. Bertram Kawlath, Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), äußerte beim Maschinenbau-Gipfel in Berlin, dass die Lage alarmierend sei und forderte von der Bundesregierung entschlossenes Handeln, um die Firmen zu entlasten.

Kawlath warnte, dass die Branche an einem Kipppunkt stehe, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Er betonte die Notwendigkeit sofortiger Entscheidungen zur Entlastung des industriellen Mittelstands, darunter Steuer- und Abgabensenkungen, Bürokratieabbau und schnellere Genehmigungsverfahren.

Ein weiterer belastender Faktor sind die hohen US-Zölle, die seit dem 7. August für die meisten Importe aus der EU in die USA gelten. Diese Zölle, die für Stahl und Aluminium sogar auf 50 Prozent angehoben wurden, machen viele europäische Maschinen unverkäuflich in den USA. Kawlath kritisierte die instabile Zollsituation und forderte eine Überarbeitung der Zollregeln.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betonte die Notwendigkeit von Reformen, um Deutschland wieder zu einem wettbewerbsfähigen Standort zu machen. Er kündigte einen "Herbst der Reformen" an und versprach, bestehende Regulierungen abzubauen. Merz appellierte an den Maschinenbauverband, die Regierung kritisch zu begleiten, aber auch Zuversicht zu zeigen.

In Anbetracht der Herausforderungen forderte der VDMA auch eine Umorientierung Europas, um den Binnenmarkt zu vertiefen und Handelsabkommen abzuschließen. Die Branche steht vor großen Herausforderungen, und es bleibt abzuwarten, ob die angekündigten Reformen tatsächlich umgesetzt werden.

