Wiener Börse im Minus: ATX fällt vor US-Zinsentscheidung deutlich!

Die US-Notenbank Fed wird am Mittwoch, den 20. September, voraussichtlich die Zinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte senken, was durch jüngste Signale einer Abschwächung des US-Arbeitsmarktes unterstützt wird. Am Nachmittag rückten aktuelle US-Wirtschaftsdaten in den Fokus: Die Umsätze im US-Einzelhandel stiegen im August um 0,6 Prozent, was über den Erwartungen von 0,2 Prozent lag. Zudem überraschten die gestiegenen US-Importpreise und die unerwartet gestiegene Industrieproduktion im August die Marktakteure.

Die Wiener Börse hat am Dienstag, den 19. September 2023, mit einer negativen Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX verzeichnete einen Rückgang von 1,46 Prozent und schloss bei 4.577,95 Punkten. Auch der ATX Prime fiel um 1,45 Prozent auf 2.285,10 Punkte. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im europäischen Markt wider, der ebenfalls von einer überwiegend negativen Stimmung geprägt war. Marktbeobachter führen die Abschläge auf geopolitische Unsicherheiten sowie auf die Zurückhaltung der Anleger vor der bevorstehenden US-Leitzinsentscheidung zurück.

Besonders belastend für den ATX waren die deutlichen Rückgänge bei den Bankwerten. Raiffeisen Bank International fiel um 3,6 Prozent, während die Erste Group um 2,4 Prozent nachgab. Auch die BAWAG-Aktien verloren 2,8 Prozent. Bei den Versicherern verzeichnete die VIG ein Minus von 2,7 Prozent, UNIQA fiel um 1,8 Prozent. Analysten der Erste Group senkten das Kursziel für die AT&S-Aktien von 24,30 auf 22,50 Euro, während die Empfehlung "Accumulate" beibehalten wurde. Die AT&S-Titel schlossen bei 20,15 Euro, was einem Rückgang von knapp einem Prozent entspricht.

Am Mittwoch zeigte sich der Wiener Aktienmarkt stabiler, der ATX gewann marginal 0,01 Prozent auf 4.578,32 Punkte. Die Anleger blieben jedoch zurückhaltend vor der US-Leitzinsentscheidung. Die Märkte rechnen fest mit einer Zinssenkung der Fed, die den Leitzins auf eine Spanne zwischen 4,0 und 4,25 Prozent senken könnte.

Unternehmensseitig gab es wenig Bewegung. Die Erste Group bestätigte ihre "Buy"-Empfehlung für Palfinger und hob das Kursziel von 40 auf 43,4 Euro an, während die Palfinger-Aktien um 2 Prozent auf 35,15 Euro fielen. Die Erste Group selbst stieg um 2,4 Prozent, während die BAWAG und Raiffeisen Bank International Rückgänge verzeichneten. Die Inflation in Österreich stieg im August auf 4,1 Prozent, was die Marktteilnehmer ebenfalls beschäftigte.

