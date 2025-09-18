Kunststoffindustrie in Deutschland: Rückgang und Herausforderungen 2025!

Dr. Christine Bunte, Hauptgeschäftsführerin von Plastics Europe Deutschland, äußerte sich besorgt über die stagnierende Entwicklung und die strukturellen Defizite des Standorts Deutschland, die sich über Jahre hinweg aufgebaut haben. Sie betonte, dass die Bundesregierung zwar begonnen habe, an den Ursachen wie hohen Energiepreisen und Bürokratie zu arbeiten, jedoch eine konsequentere Umsetzung der Reformen notwendig sei. Die Kunststofferzeuger müssen sich auf einen langen Weg der Anpassung einstellen.

Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete die Kunststofferzeugung in Deutschland einen Rückgang von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und lag 6,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Dies geht aus den aktuellen Zahlen von Plastics Europe Deutschland, dem Verband der Kunststofferzeuger, hervor. Die Erzeugerpreise sanken um 0,6 Prozent, während der Branchenumsatz auf etwa 6,3 Milliarden Euro zurückging, was einem Rückgang von 2,4 Prozent entspricht. Besonders besorgniserregend ist der Rückgang der Exporte von Kunststoffen in Primärformen um 6,7 Prozent, während die Importe auf 4,6 Milliarden Euro anstiegen. Trotz eines positiven Handelsüberschusses von 2,1 Milliarden Euro bleibt die Lage angespannt.

Im Oktober 2025 wird die Branche auf der K 2025 in Düsseldorf zusammenkommen, der bedeutendsten internationalen Fachmesse der Kunststoffindustrie. Hier stehen Themen wie Kreislaufwirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit im Fokus. Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen bleibt der Innovationsgeist der Unternehmen stark. Es werden neue Impulse in Bereichen wie der Rohstoffveränderung, der Reduktion des CO2-Fußabdrucks und der KI-unterstützten Rezepturentwicklung gesetzt. Die Messe wird als Plattform dienen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu evaluieren und Strategien zur Rückgewinnung des Antriebs zu entwickeln.

Zusätzlich wird am 8. Oktober 2025 ein Branchenreport vorgestellt, der aktuelle Zahlen zur Produktion, Verarbeitung und zum Recycling von Kunststoffen in Europa liefert. Journalisten sind eingeladen, sich digital zuzuschalten und Fragen zu stellen.

Insgesamt zeigt die Situation der Kunststofferzeugung in Deutschland, dass die Branche vor erheblichen Herausforderungen steht, die sowohl strukturelle als auch wirtschaftliche Aspekte betreffen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Weichen für eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Zukunft zu stellen.

