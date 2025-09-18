Jimmy Kimmel Show vorübergehend eingestellt: Politische Kontroversen eskalieren!

Kimmel hatte in seiner Sendung angedeutet, dass der mutmaßliche Attentäter Tyler Robinson möglicherweise zur MAGA-Bewegung (Make America Great Again) gehörte. Die Produktionsfirma von "Jimmy Kimmel Live!" bezeichnete Kimmels Kommentare als "beleidigend und unsensibel" in einer kritischen Phase des nationalen politischen Diskurses. Ob die Show jemals zurückkehren wird, bleibt angesichts der angespannten politischen Lage in den USA ungewiss.

Der US-Sender ABC hat die Talkshow von Jimmy Kimmel vorübergehend eingestellt, nachdem der Moderator umstrittene Äußerungen über das Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk gemacht hatte. ABC, ein Tochterunternehmen des Disney-Konzerns, gab bekannt, dass die Sendung "in absehbarer Zukunft" nicht mehr ausgestrahlt wird. Die genauen Kommentare Kimmels, die zu dieser Entscheidung führten, wurden nicht spezifiziert. Der ehemalige Präsident Donald Trump begrüßte die Entscheidung und forderte, auch andere ihm unliebsame Shows abzusetzen.

In den USA gibt es einen intensiven Streit darüber, wie über den Tod Kirks, der für seine extrem konservativen Ansichten bekannt war, gesprochen werden darf. Trump und seine Regierung haben angekündigt, gegen Kommentatoren vorzugehen, die sich ihrer Meinung nach unangemessen äußern. Kritiker warnen, dass dies die Presse- und Meinungsfreiheit gefährdet.

Die Late-Night-Shows stehen unter Druck, insbesondere seit der Absetzung von Stephen Colbert bei CBS. Trump hat wiederholt Kimmel und Colbert als Zielscheiben seiner Kritik ausgewählt, da diese in ihren Programmen oft scharfe Witze über ihn und seine autoritären Tendenzen machen. Trump kommentierte die Absetzung Kimmels auf seiner Plattform Truth Social als "tolle Neuigkeiten für Amerika" und forderte NBC auf, ebenfalls gegen andere Comedians vorzugehen.

Die amerikanischen Talkmaster nutzen ihre Plattformen, um politische Falschbehauptungen und Absurditäten der Regierung anzuprangern, oft in einer direkten und unverblümten Sprache. Diese Art der Kritik wird von Trump persönlich genommen, der versucht, kritische Medien mit juristischen Mitteln zu disziplinieren.

Die Kontroversen um Kirks Tod und die Reaktionen darauf betreffen nicht nur US-Medien. Auch der ZDF-Journalist Elmar Theveßen geriet wegen seiner Kommentare über Kirk und Trump unter Beschuss. Das ZDF verteidigte die Pressefreiheit und die Arbeit von Theveßen, was die Bedeutung der Pressefreiheit in beiden Ländern unterstreicht.

