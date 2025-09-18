Samara Asset Group: Erfolgreicher Aktienrückkauf und neue Pläne!

Im Zeitraum vom 8. bis 12. September 2025 erwarb die Gesellschaft insgesamt 3.650 Aktien. Die täglichen Rückkäufe wurden wie folgt dokumentiert: Am 8. September wurden 688 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 1,89 Euro pro Aktie zurückgekauft, was einem Gesamtvolumen von 1.302,96 Euro entspricht. Am 9. September erwarb die Gesellschaft 1.000 Aktien zu 2,00 Euro, was ein Volumen von 2.000 Euro ergibt. Die Rückkäufe setzten sich am 10. September mit 462 Aktien zu 1,97 Euro (910,14 Euro), am 11. September mit 800 Aktien zu 1,97 Euro (1.576 Euro) und am 12. September mit 700 Aktien zu 1,96 Euro (1.372 Euro) fort. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufs am 16. September 2024 bis zum 12. September 2025 bereits 146.000 Aktien zurückgekauft.

Die Samara Asset Group p.l.c. hat am 15. September 2025 eine Kapitalmarktinformation veröffentlicht, die sich auf ihr Aktienrückkaufprogramm bezieht. Diese Mitteilung erfolgt im Einklang mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und informiert über die jüngsten Entwicklungen im Rahmen des Rückkaufs eigener Aktien.

Das Rückkaufprogramm wird durch die Baader Bank AG durchgeführt und erfolgt ausschließlich über die Börse. Die Gesellschaft hat die Absicht, die zurückgekauften Aktien als Akquisitionswährung zu nutzen. Das neue Rückkaufprogramm, das am 18. September 2025 beginnt und bis spätestens 17. September 2026 laufen soll, sieht den Erwerb von bis zu 2.000.000 Aktien zu einem maximalen Gesamtkaufpreis von 30 Millionen Euro vor. Der Kaufpreis pro Aktie darf 15 Euro nicht überschreiten.

Die Rückkäufe werden in Übereinstimmung mit der Marktmissbrauchsverordnung und den entsprechenden delegierten Verordnungen durchgeführt. Es ist vorgesehen, dass das Kreditinstitut nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens an der Börse, an der die Käufe stattfinden, an einem Tag erwirbt. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Mandat jederzeit zu beenden oder ein anderes Kreditinstitut zu beauftragen.

Die Transaktionen werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht und sind auf der Webseite der Samara Asset Group zugänglich. Diese Maßnahmen sollen Transparenz und Compliance im Rahmen des Aktienrückkaufs gewährleisten.

Die Samara Asset Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,940EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.