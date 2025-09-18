American Express löst SKS auf

Lange Zeit mussten Investoren auf diese Signallage bei der American-Express-Aktie warten, nun verdichten sich die Hinweise auf einen erfolgreichen Ausbruch über die Nackenlinie einer großen inversen SKS-Formation zwischen 220,43 und grob 329,14 US-Dollar. Ein erfolgreicher Wochenschlusskurs über diesem Niveau könnte in der Folge kurzfristiges Aufwärtspotenzial an 366,60 und mittelfristig sogar auf 425,22 US-Dollar freisetzen. Ein sehr spannender Wert, wenn es um kurz- bis mittelfristige Anlagehorizonte geht. Einen Strich durch die Rechnung der Bullen könnte dagegen nur ein nachhaltiger Rückfall unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 315,13 US-Dollar machen, eine derartige Entwicklung würde Verlustrisiken zurück auf das Niveau der rechten Schulter und den dort befindlichen EMA 50 um 288,34 US-Dollar eröffnen. Angesichts des Vorstoßes vom Mittwoch wird ein solches Szenario nicht favorisiert.

1. Long-Position ab 330,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 313,80 US-Dollar platzieren. Kursziel 366,60/425,22 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

American Express Comp. (Tageschart in US-Dollar)

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2R8S Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,69 - 2,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 304,2792 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 304,2792 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 334,44 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 366,60 US-Dollar Hebel: 10,55 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ8L1F Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,03 - 4,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 382,4024 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 382,4024 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 334,44 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,99 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

