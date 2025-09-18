WTI weiter mit Chance auf Doppelboden

Übergeordnet hängt WTI seit einem Verlaufshoch bei 94,99 US-Dollar je Barrel aus Ende September 2023 in einem Abwärtstrend fest, den Tiefpunkt markierte der Energieträger bei 55,15 US-Dollar Anfang April dieses Jahres. Nachdem in diesem Bereich ein Doppelboden aufgebaut werden konnte, gelang es einen Test der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung um 76,15 US-Dollar zu vollziehen. Die weiteren Wochen waren dagegen wieder von Abgaben bis auf 61,45 US-Dollar geprägt, wo sich nun wieder ein Doppelboden abzeichnet, aber noch nicht aktiviert worden ist.

Um im laufenden Abwärtstrend ein kurzfristiges Kaufsignal in Richtung 70,44 US-Dollar zu generieren, muss unbedingt ein Sprung über 66,03, besser sogar den EMA 200 bei 66,90 US-Dollar gelingen. Erst dann dürfte der Doppelboden aktiviert werden und besagtes Kurspotenzial auf 70,44 US-Dollar freisetzen. Wegen der schwächeren Nachfrage nach Rohöl könnte sich aber auch eine Seitwärtsbewegung zwischen den jüngsten Verlaufstiefs und dem EMA 200 bei 66,90 US-Dollar einstellen. Kurzzeitig ins bärische Lager wechselt WTI dagegen bei einem Bruch des Doppelbodens, Abschläge auf 55,15 US-Dollar kämen in diesem Fall nicht überraschend.

WTI-Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sobald der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 66,90 US-Dollar als Widerstand fällt, wird ein Lauf des WTI-Futures an 70,44 US-Dollar sehr wahrscheinlich und würde sich für den kurzfristigen Einstieg in Long-Positionen anbieten. Dies könnte dann beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DY9SRY geschehen. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 130 Prozent, Ziel des Scheins wurde bei 7,91 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von vorläufig 65,35 US-Dollar nicht überschreiten, im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von 3,59 Euro gleich. Der Anlagehorizont würde hierbei nur wenige Tage bis Wochen betragen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY9SRY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,38 – 2,39 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 60,869 US-Dollar Basiswert: WTI-Öl-Future KO-Schwelle: 60,869 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 63,92 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 7,91 Euro Hebel: 22,53 Kurschance: + 130 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

