Citigroup jetzt dreistellig

Das übergeordnete Ziel für die Citi-Aktie, nach einem erfolgreichen Ausbruch über das Vorgängerhoch und Widerstandsband um 96,21 US-Dollar lautet weiterhin 106,05 US-Dollar und ist am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement angesiedelt. Kurzzeitige Rücksetzer finden im Idealfall um 98,07 US-Dollar im Rahmen eines gewöhnlichen Pullbacks ein Ende, sodass im Anschluss das zweite große Ziel in Angriff genommen werden kann. Ins bärische Lager dürfte die Aktie dagegen kurzfristig unter dem 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei aktuell 93,32 US-Dollar wechseln, in diesem Fall müssten Abschläge auf rund 87,00 US-Dollar eingeplant werden. Angesichts des erhöhten Kursziels lohnt sich immer noch ein Long-Investment, bestehende Positionen sind dagegen enger abzusichern.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 102,10 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 97,50 US-Dollar platzieren. Kursziel 106,05 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Citigroup Inc. (Tageschart in US-Dollar)

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2V25 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,79 - 0,80 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 92,7245 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 92,7245 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 102,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 106,05 US-Dollar Hebel: 10,78 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4TDN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,19 - 1,20 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 116,0172 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 116,0172 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 102,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,25 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

