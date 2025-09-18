DAX nachbörslich kaum unter Druck

Intraday reagierte der Deutsche Aktienindex DAX kaum auf den nachrichtenlosen Tag und schwankte unter erhöhter Volatilität grob seitwärts. Noch immer wird dem DAX aber weiteres Korrekturpotenzial zurück auf 23.220 Punkte und somit die untere Abwärtstrendkanalbegrenzung, bestehend seit dem letzten Rekordhoch vom 10. Juli zugetraut. Erst in diesem Bereich dürften sich wieder mehrheitlich Bullen für eine technische Gegenreaktion zurück auf 23.476 Punkte zusammenfinden. Ob aus dem aktuellen Abwärtstrend im weiteren Verlauf noch eine bullische Flagge entspringt, bleibt abzuwarten. Im Idealfall setzt der DAX aber nicht mehr unter 23.000 Punkte zurück, weil dies das Chartbild erheblich beschädigen würde und etwaige Abwärtsrisiken sprunghaft zunehmen würden.

Das Zielband für die Fed Funds Rate wird auf 4,00 bis 4,25 Prozent von zuvor 4,25 bis 4,50 Prozent gesenkt, wie der Offenmarktausschuss (FOMC) der US-Notenbank Fed am Mittwochabend ankündigte. Die Entscheidung fiel mit einer Gegenstimme aus, das von Trump ernannte neue FOMC-Mitglied Stephen Miran stimmte für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte.

Aktuelle Lage

DAX bei 23.359 Punkten

Furcht vor Unabhängigkeit der Fed wächst - Frankreichs Schuldenkrise lässt Anleger vorsichtiger werden - Nach Fed-Zinsentscheid legt Euro zu Fed senkt Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,00-4,25% - zwei weitere Zinsschritte in 2025 möglich 15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, USA dagegen ohne EU-Zölle China-Zölle um weitere 90 Tage verschoben V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Optimismus Anlaufmarken nach oben bei 23.476 / 23.785 / 24.000 und 24.110 Punkten, nach unten bei 23.242 / 23.200 / 23.000 und 22.861 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye aber zu Erliegen gekommen VDAX-New VDAX-New der Deutschen Börse (16. September 2025): Bei 17,07% (anhaltend fallende Tendenz) (Vortag: 15,49%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Trading-Strategie _____________________________________________________________________ Turbo LONG-Schein : DY8JE1 Einstieg Buy-Limit-Order : 23.220 Punkte Kursziel : 24.390 Punkte Stopp : 23.050 Punkte Renditechance : 85 Prozent Take Profit: 16,99 Euro im Schein Zeithorizont : 2 - 4 Wochen _____________________________________________________________________ Weitere Trading-Idee: 1. Stop-Sell-Position unter 23.380 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.550 Punkten. Kursziel 23.000 Punkte - aktiv! 2. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziel 24.639/24.730 Punkte 3. Stop-Buy-Position über 24.000 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.828 Punkten. Kursziel 24.380 Punkte Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8D2B Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,82 - 8,83 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.530,21 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.530,21 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.359,19 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,51 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU20W3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,02 - 9,03 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.278,12 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.278,12 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.359,19 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.220 Punkte Hebel: 25,92 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

