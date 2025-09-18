Autoindustrie im Rückwärtsgang: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank im Fokus
Die Automobilwelt steht an einem Scheideweg: Während deutsche Hersteller in alten Mustern verharren, setzen chinesische Innovatoren auf Elektromobilität. Ab 2035 dürfen in der EU nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden. Der Wandel zur Elektromobilität ist unumgänglich, doch Verzögerungen gefährden die Glaubwürdigkeit der Branche. Die Autoindustrie muss sich neu erfinden, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.
- Die größte Automesse der Welt zeigt, dass die deutsche Autoindustrie in der Vergangenheit verharrt, während chinesische Hersteller mit innovativen Elektroplänen vorangehen.
- Ab 2035 dürfen in der EU nur noch Neuwagen ohne CO₂-Emissionen zugelassen werden, was das Ende des Verbrennungsmotors bedeutet, mit einer Ausnahme für synthetische Kraftstoffe (E-Fuels).
- E-Fuels gelten als ineffizient und teuer im Pkw-Bereich und sind eher ein politisches Symbol als eine echte Lösung zur Emissionsreduktion.
- Der Wandel zur Elektromobilität wird durch Verzögerungen bei der Produktion neuer Modelle, wie bei VW, behindert, was die Glaubwürdigkeit der Branche gefährdet.
- Die Autoindustrie muss sich neu erfinden, um ihre Zukunft zu sichern, da der Druck von außen wächst und populistische Bewegungen in Europa eine Rückkehr zu fossilen Brennstoffen fordern.
- Der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge an den Neuzulassungen in Deutschland lag im ersten Halbjahr 2025 bei nur 18%, was die Dringlichkeit eines technologischen Wandels unterstreicht.
