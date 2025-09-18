    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Weitere Stabilisierung nach US-Zinssenkung

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stabilisiert sich, X-Dax zeigt +0,3% auf 23.433.
    • Fed senkt Zinsen, Anleger optimistisch auf Schnäppchen.
    • Continental spaltet Aumovio ab, Dax enthält 41 Titel.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Weitere Stabilisierung nach US-Zinssenkung
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert am Donnerstag auf eine weitere Stabilisierung zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator einen Anstieg um 0,3 Prozent auf 23.433 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex an sein moderates Vortagsplus anknüpfen. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 hatte am Mittwoch knapp in der Verlustzone geschlossen und wird nun 0,2 Prozent fester erwartet.

    Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed erstmals im laufenden Jahr die Zinsen gesenkt. Damit wirken die Anleger zunächst zufrieden. "Beim Dax kommen die ersten Schnäppchenjäger auf's Parkett", kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners. Offensichtlich hätten einige Anleger den Bereich um 23.300 Punkte als ihre Kaufschwelle ausgemacht. Nach dem Kursrutsch am Dienstag hatte sich der Dax dort letztlich gefangen. Auch am Mittwoch hielt die Unterstützung in diesem Bereich.

    Nach der erwartungsgemäßen Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte stellte die Fed weitere Zinssenkungen in Aussicht - bis zu zwei Zinsschritte nach unten seien 2025 möglich. "Es ist davon auszugehen, dass auf jeder der noch verbleibenden zwei Sitzungen der Leitzins um 25 Basispunkte reduziert wird", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. 2026 könnte nach Fed-Angaben dann noch eine weitere Senkung erfolgen. Laut ING-Experte James Knightley ist der Markt aber von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" der US-Wirtschaft nicht überzeugt und geht derzeit perspektivisch von mehr Zinssenkungen aus.

    Am deutschen Aktienmarkt steht am Donnerstag die Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von Continental im Fokus. Daher wird der Dax ausnahmsweise kurzzeitig 41 statt 40 Titel enthalten. Diese Anpassung soll die Abbildbarkeit des Index für Anleger gewährleisten. Zum Handelsschluss wird der neue Einzelwert dann wieder aus dem Dax genommen. Den Aktionären von Continental wurden die neuen Papiere automatisch in ihre Depots gebucht. Für jeweils zwei Continental-Aktien erhalten sie eine Aktie von Aumovio. Der Aktienkurs von Continental, bei dem sich rein rechnerisch ein deutlicher Abschlag abzeichnet, muss zur Vergleichbarkeit um die Abspaltung bereinigt werden. Zuletzt hatte die Marktkapitalisierung des Gesamtkonzerns 14,6 Milliarden Euro betragen.

    Neben Continental und Aumovio könnte DWS einen Blick wert sein. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank bereitet einem Bericht der "Financial Times" zufolge den Verkauf des Rechenzentrumsgeschäfts NorthC vor.

    Verve steht mit einem weiteren Zukauf im Fokus. Die unlängst in den Nebenwerte-Index SDax aufgenommene Softwareplattform will das Londoner Unternehmen Captify Technologies übernehmen, eine auf Künstliche Intelligenz basierte Suchmaschinenplattform. Verve ist auf die Werbetechnologiebranche spezialisiert und zahlt dafür insgesamt 25,6 Millionen Euro.

    Beim Chemiekonzern BASF sorgte eine Abstufung der Bank of America für etwas Druck auf den Kurs./gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 42,99 auf Tradegate (18. September 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,37 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -6,63 %/+23,72 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
