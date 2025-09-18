Novo Nordisk Aktie gut behauptet +2,65 % - 18.09.2025

Die Novo Nordisk Aktie konnte bisher um +2,65 % auf 50,56€ zulegen. Das sind +1,31 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Novo Nordisk in den letzten drei Monaten Verluste von -21,84 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Novo Nordisk -39,64 % verloren.

Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,48 % 1 Monat +7,87 % 3 Monate -21,84 % 1 Jahr -57,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Novo Nordisk Aktie, die kürzlich über 60 Dollar gestiegen ist. Die psychologische Marke von 50 Euro wird als wichtig erachtet, während positive Nachrichten über neue Medikamente und mögliche Zinsentscheidungen der Fed als treibende Kräfte gesehen werden. Zudem wird die Short-Interest-Rate thematisiert, und einige Nutzer betrachten die Aktie als unterbewertet, wobei die Notwendigkeit von positiven Unternehmensnachrichten betont wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,15 Mrd. wert.

Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.