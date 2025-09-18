    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFuelCell Energy AktievorwärtsNachrichten zu FuelCell Energy

    Starke Performance FuelCell Energy Aktie legt zu - 18.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die FuelCell Energy Aktie bisher um +9,81 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der FuelCell Energy Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    FuelCell Energy ist ein führender Anbieter von stationären Brennstoffzellensystemen, die saubere Energie erzeugen. Hauptkonkurrenten sind Bloom Energy und Ballard Power Systems. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Direct FuelCell®-Technologie, die hohe Effizienz und niedrige Emissionen gewährleistet.

    FuelCell Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die FuelCell Energy Aktie. Mit einer Performance von +9,81 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in FuelCell Energy investiert war, konnte einen Gewinn von +38,59 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die FuelCell Energy Aktie damit um +44,06 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +94,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von FuelCell Energy -19,46 % verloren.

    FuelCell Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +44,06 %
    1 Monat +94,65 %
    3 Monate +38,59 %
    1 Jahr -50,27 %

    Informationen zur FuelCell Energy Aktie

    Es gibt 23 Mio. FuelCell Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 161,82 Mio. wert.

    FuelCell Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die FuelCell Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FuelCell Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    FuelCell Energy

    +10,56 %
    +44,06 %
    +94,65 %
    +38,59 %
    -50,27 %
    -94,14 %
    -88,67 %
    -99,80 %
    -99,99 %
    ISIN:US35952H7008WKN:A40CAW



