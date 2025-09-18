Circus - Aktie legt am 18.09.2025 stark zu

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Circus in den letzten drei Monaten Verluste von -8,88 % verkraften.

Die Circus Aktie konnte bisher um +12,87 % auf 15,350€ zulegen. Das sind +1,750 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Circus Aktie damit um -1,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -44,15 % verloren.

Circus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,42 % 1 Monat -25,34 % 3 Monate -8,88 % 1 Jahr -28,61 %

Informationen zur Circus Aktie

Es gibt 24 Mio. Circus Aktien. Damit ist das Unternehmen 350,76 Mio. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Produkteinführung Circus SE liefert ersten CA-1 KI-Roboter an Meta 18.09.2025 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Circus SE liefert …

EQS-News: Circus SE / Key word(s): Product Launch Circus SE Delivers First CA-1 AI Robot to Meta 18.09.2025 / 07:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. PRESS RELEASE Circus SE Delivers First CA-1 AI …

Circus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Circus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Circus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.