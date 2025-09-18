Huawei attackiert Nvidia: Atlas 900 soll das weltstärkste KI-Chip-Cluster sein!

Die neue Architektur besteht aus sogenannten Supernodes, die jeweils 8.192 Ascend-Chips bündeln. Im geplanten Cluster sollen mehr als 500.000 Chips zum Einsatz kommen. Eine erweiterte Version, das "Atlas 960", ist für das Jahr 2027 vorgesehen und soll sogar über eine Million Ascend-Chips nutzen. Das Ziel besteht darin, die durch US-Sanktionen eingeschränkte Chip-Leistung durch schiere Masse auszugleichen.

Der chinesische Telekommunikationsriese Huawei hat am Donnerstag auf seiner Hausmesse in Shanghai neue KI-Rechenzentren vorgestellt, die auf den hauseigenen Ascend-Chips basieren. Mit dem "Atlas 950 SuperCluster", das 2026 an den Start gehen soll, will Huawei eigenen Angaben zufolge das weltweit leistungsstärkste KI-Chip-System bieten und damit den US-Konkurrenten Nvidia weiter unter Druck setzen.

Ob Huaweis Systeme mit Nvidias High-End-Prozessoren mithalten können, bleibt abzuwarten. Analysten wie George Chen von The Asia Group warnen vor Übertreibungen, verweisen jedoch auf den klaren politischen Rückenwind für chinesische Eigenentwicklungen. Laut einer Analyse von SemiAnalysis konnte Huawei mit der CloudMatrix-Plattform trotz schwächerer Einzelchips bereits zuvor in Summe bessere Ergebnisse erzielen als Nvidia.

Das Timing ist brisant: China forciert die Unabhängigkeit von US-Technologien und hat erst diese Woche eine Untersuchung gegen Nvidia wegen angeblicher Wettbewerbsverstöße verlängert. Zudem sollen chinesische Tech-Konzerne keine Bestellungen mehr für die neue RTX Pro 6000D tätigen. Nvidias Aktie geriet daraufhin unter Druck. CEO Jensen Huang zeigte sich enttäuscht über die jüngsten Schritte und musste erneut einräumen, dass Huawei ein "ernstzunehmender" Rivale ist.

Tatsächlich lief es für die Nvidia-Aktie zuletzt nicht rund. Innerhalb eines Monats verlor sie rund 6,4 Prozent.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





