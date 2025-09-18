Bullish überzeugt mit ersten Zahlen nach IPO – Cathie Wood kauft nach

Die erst seit wenigen Wochen börsennotierte Krypto-Börse Bullish hat am Mittwochabend mit ihrem ersten Quartalsbericht seit dem IPO überrascht. Das Unternehmen meldete deutlich bessere Zahlen als von Analysten erwartet und legte zugleich eine optimistische Prognose für das laufende dritte Quartal vor. Die Aktie klettert in Folge der Zahlen um 5,82 Prozent auf 54,35 US-Dollar.

Im zweiten Quartal 2025 erzielte Bullish einen Umsatz von 57,0 Millionen US-Dollar, womit das Unternehmen knapp über den Konsensschätzungen von 55,8 Millionen lag. Im Vorjahresquartal waren es allerdings noch 60,7 Millionen. Die GAAP-Gewinne pro Aktie überraschten die Märkte deutlich: Mit 0,93 US-Dollar je Aktie lag das Ergebnis nicht nur über den Erwartungen von -0,05 US-Dollar, sondern auch weit über dem Vorjahresverlust von -1,03 US-Dollar.

Die digitalen Vermögenswertverkäufe stiegen auf 58,6 Milliarden US-Dollar (Q2 2024: 49,6 Milliarden). Auch beim Handelsvolumen legte Bullish kräftig zu – von 133 Milliarden auf 179,6 Milliarden US-Dollar.

Allerdings verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang beim operativen Gewinn: Das bereinigte EBITDA sank von 14,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 8,1 Millionen US-Dollar. Die operativen Kosten stiegen leicht auf 48,9 Millionen US-Dollar.

CEO Farley: "IPO war nur der Anfang"

"Wir sind mit unseren Ergebnissen sehr zufrieden. Wir haben ein starkes Wachstum bei unseren Liquiditätsdiensten gesehen, eine erfolgreiche Consensus-Konferenz abgehalten und uns optimal auf den IPO vorbereitet", erklärte CEO Tom Farley. "Die Arbeit, die wir im zweiten Quartal geleistet haben, trägt bereits Früchte und sorgt für anhaltendes Momentum."

CFO David Bonanno ergänzte: "Unser erstes Quartal als börsennotiertes Unternehmen zeigt die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und den Wert unserer diversifizierten Einnahmequellen."

Starke Prognose für Q3 – Umsatzsprung erwartet

Für das laufende dritte Quartal stellt Bullish ein bereinigten Umsatz zwischen 69,0 und 76,0 Millionen US-Dollar in Aussicht – deutlich über den Analystenschätzungen von 57,1 Millionen. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 25,0 und 28,0 Millionen US-Dollar liegen, während das Handelsvolumen auf 133 bis 142 Milliarden US-Dollar taxiert wird.

Cathie Wood kauft kräftig zu

Cathie Wood hat mit ihrem Fondsanbieter Ark Invest mehr als 160.000 Aktien von Bullish im Wert von rund 8,3 Millionen US-Dollar erworben – noch vor der Ergebnisvorlage.

Davon gingen 120.609 Aktien in das ARK Innovation ETF (ARKK), weitere 40.574 in das ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Insgesamt hält Ark Invest inzwischen Bullish-Aktien im Wert von über 129 Millionen US-Dollar.

Wood hatte bereits beim Börsengang im August stark zugegriffen und über 2,5 Millionen Aktien für rund 172 Millionen US-Dollar gekauft.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bullish Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,82 % und einem Kurs von 54,35USD auf NYSE (18. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



