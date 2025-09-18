Devisen
Eurokurs gibt zum US-Dollar
- Euro-Kurs fällt auf 1,1789 US-Dollar nach Fed-Entscheidung
- Fed senkt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte, signalisiert mehr
- Weitere Zinsentscheidungen aus Norwegen und UK erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1789 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend noch über 1,18 Dollar notiert hatte.
Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend wie erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent gesenkt und weitere Zinssenkungen im laufenden Jahr signalisiert. Am Markt war dies erwartet worden. Die Zinsentscheidung ist im geldpolitischen Rat der Fed mit nur einer Gegenstimme erfolgt. Ein Notenbanker hatte sich für eine stärkere Senkung um 0,50 Prozentpunkte ausgesprochen. Dabei handelte es sich um den Trump-Vertrauten Stephen Miran, der erst zu Beginn der Woche als Übergangslösung im Fed-Vorstand bestätigt wurde.
Nach Einschätzung von Experten der Dekabank zeigt das Abstimmungsergebnis, dass die US-Notenbanker geschlossener sind als zuletzt befürchtet. "Die Hürde für eine schnelle Politisierung des geldpolitischen Rates ist (noch) hoch", heißt es bei der Dekabank. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump immer wieder und vehement eine deutliche Zinssenkung gefordert. Der US-Dollar hat seit Mittwoch seine jüngste Kursschwäche vorerst beendet, während der Euro im Gegenzug etwas unter Druck geriet.
Im weiteren Tagesverlauf stehen weitere Zinsentscheidungen auf dem Programm, die für Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Am Vormittag wird die norwegische Notenbank ihre Beschlüsse veröffentlichen und am frühen Nachmittag die britische Notenbank. Während in Norwegen eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet wird, dürften die Bank of England ihren Leitzins unverändert bei 4,0 Prozent belassen./jkr/men
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1720 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092