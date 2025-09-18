    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Royal Navy on board

    741 Aufrufe 741 0 Kommentare 0 Kommentare

    London Calling: Palantir bringt KI-Milliarden ins Königreich

    Der US-Konzern wird die KI-Software für Armee und Royal Navy liefern und hat Milliarden-Investitionen sowie hunderte Jobs in Großbritannien angekündigt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Palantir liefert KI-Software für Militär und Marine.
    • 1 Milliarde USD Vertrag mit britischem Verteidigungsministerium.
    • 1,5 Mrd. Pfund Investitionen und 350 neue Jobs bis 2030.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Royal Navy on board - London Calling: Palantir bringt KI-Milliarden ins Königreich
    Foto: Zacharie Scheurer - dpa-tmn

    Palantir hat seine Beziehungen zu Großbritannien deutlich ausgeweitet. Laut The Times soll das US-Unternehmen während des Besuchs von Präsident Donald Trump einen Vertrag mit dem britischen Verteidigungsministerium im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar (750 Millionen Pfund) unterzeichnen. Der Deal ersetzt eine bisherige Vereinbarung von 75 Millionen Pfund über drei Jahre und läuft künftig über fünf Jahre. Auch die Royal Navy ist in das Abkommen eingebunden.

    Kern des Vertrags ist der Einsatz von Palantirs KI-Technologie, die Daten aus verschiedenen Militärdatenbanken zusammenführt, Lücken bei der Rekrutierung aufdeckt, Eignungen bewertet sowie Wartungsintervalle und Teilebedarf der Streitkräfte identifiziert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!
    Short
    179,10€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    158,36€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel dazu will Palantir seine Investitionen in Großbritannien massiv ausweiten. Bloomberg berichtet, dass das Unternehmen bis 2030 rund 1,5 Milliarden Pfund in das Land stecken und 350 neue Arbeitsplätze schaffen will – 200 davon direkt bei Palantir, die übrigen bei Partnerfirmen. Damit baut Palantir seine Aktivitäten in Verteidigung, Gesundheit, Polizei und weiteren Sektoren aus.

    Die Bekanntgabe des erweiterten Vertrags und der Investitionspläne soll während Trumps Aufenthalt in Großbritannien erfolgen. Palantir selbst kommentierte die Berichte nicht.

    Die Fokussierung auf den britischen Markt bedeutet eine klare Wende: Noch vor wenigen Jahren hatte das Unternehmen sein Engagement in Europa wegen der zögerlichen Einführung von KI reduziert. Seither betonen CEO Alex Karp und CTO Shyam Sankar zunehmend die Rolle ihrer Technologie bei der "Erhaltung westlicher Demokratien" und der nationalen Sicherheit im geopolitischen Spannungsfeld mit China.

    Palantir, 2004 von Karp und Peter Thiel gegründet und früh von der CIA unterstützt, hatte anfangs Schwierigkeiten, seine Software in großem Stil zu vermarkten. Mittlerweile profitiert das Unternehmen von der stark gestiegenen Nachfrage nach KI-Tools – sowohl seitens der US-Regierung als auch von kommerziellen Kunden. Erst kürzlich meldete Palantir das stärkste Umsatzwachstum seiner Firmengeschichte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 143,9EUR auf Tradegate (18. September 2025, 09:06 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Royal Navy on board London Calling: Palantir bringt KI-Milliarden ins Königreich Der US-Konzern wird die KI-Software für Armee und Royal Navy liefern und hat Milliarden-Investitionen sowie hunderte Jobs in Großbritannien angekündigt.