London Calling: Palantir bringt KI-Milliarden ins Königreich

Kern des Vertrags ist der Einsatz von Palantirs KI-Technologie, die Daten aus verschiedenen Militärdatenbanken zusammenführt, Lücken bei der Rekrutierung aufdeckt, Eignungen bewertet sowie Wartungsintervalle und Teilebedarf der Streitkräfte identifiziert.

Palantir hat seine Beziehungen zu Großbritannien deutlich ausgeweitet. Laut The Times soll das US-Unternehmen während des Besuchs von Präsident Donald Trump einen Vertrag mit dem britischen Verteidigungsministerium im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar (750 Millionen Pfund) unterzeichnen. Der Deal ersetzt eine bisherige Vereinbarung von 75 Millionen Pfund über drei Jahre und läuft künftig über fünf Jahre. Auch die Royal Navy ist in das Abkommen eingebunden.

Parallel dazu will Palantir seine Investitionen in Großbritannien massiv ausweiten. Bloomberg berichtet, dass das Unternehmen bis 2030 rund 1,5 Milliarden Pfund in das Land stecken und 350 neue Arbeitsplätze schaffen will – 200 davon direkt bei Palantir, die übrigen bei Partnerfirmen. Damit baut Palantir seine Aktivitäten in Verteidigung, Gesundheit, Polizei und weiteren Sektoren aus.

Die Bekanntgabe des erweiterten Vertrags und der Investitionspläne soll während Trumps Aufenthalt in Großbritannien erfolgen. Palantir selbst kommentierte die Berichte nicht.

Die Fokussierung auf den britischen Markt bedeutet eine klare Wende: Noch vor wenigen Jahren hatte das Unternehmen sein Engagement in Europa wegen der zögerlichen Einführung von KI reduziert. Seither betonen CEO Alex Karp und CTO Shyam Sankar zunehmend die Rolle ihrer Technologie bei der "Erhaltung westlicher Demokratien" und der nationalen Sicherheit im geopolitischen Spannungsfeld mit China.

Palantir, 2004 von Karp und Peter Thiel gegründet und früh von der CIA unterstützt, hatte anfangs Schwierigkeiten, seine Software in großem Stil zu vermarkten. Mittlerweile profitiert das Unternehmen von der stark gestiegenen Nachfrage nach KI-Tools – sowohl seitens der US-Regierung als auch von kommerziellen Kunden. Erst kürzlich meldete Palantir das stärkste Umsatzwachstum seiner Firmengeschichte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 143,9EUR auf Tradegate (18. September 2025, 09:06 Uhr) gehandelt.





Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!