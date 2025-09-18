    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Zugverkehr von und nach Sylt läuft wieder normal

    Für Sie zusammengefasst
    • Zugverkehr nach Weichenstörung wieder regulär.
    • Reparaturen an der Weiche gestern Abend abgeschlossen.
    • Behinderungen zwischen Niebüll und Westerland gestern.

    NIEBÜLL/WESTERLAND (dpa-AFX) - Der Zugverkehr von und nach Sylt läuft nach der Weichenstörung am Mittwoch seit Betriebsbeginn heute Morgen nach Angaben der Deutschen Bahn wieder regulär. "Die Reparaturen an der Weiche konnten gestern Abend abgeschlossen werden", sagte ein Bahnsprecher am Morgen.

    Die Weichenstörung zwischen Niebüll und Westerland hatte gestern größere Behinderungen im Bahnverkehr zwischen dem Festland und der Nordseeinsel verursacht. Zwischen 5.45 Uhr und 9.30 Uhr konnten demnach keine Züge fahren. Auch die Autozüge waren betroffen. Im Anschluss war der Zugverkehr den Angaben zufolge eingeschränkt wieder aufgenommen worden./gyd/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
