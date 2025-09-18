JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach Übernahmespekulationen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Nach genauerer Betrachtung der bisher verfügbaren Informationen halte sie an ihrer Einschätzung fest, dass eine baldige Übernahme des Sportartikelherstellers unwahrscheinlich sei, schrieb Wendy Liu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sehe sie auf Basis einer Eigenständigkeit keinen klaren Katalysator für einen Anstieg des Aktienkurses./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 22:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 22,73EUR auf Tradegate (18. September 2025, 08:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
