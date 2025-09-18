    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach Übernahmespekulationen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Nach genauerer Betrachtung der bisher verfügbaren Informationen halte sie an ihrer Einschätzung fest, dass eine baldige Übernahme des Sportartikelherstellers unwahrscheinlich sei, schrieb Wendy Liu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sehe sie auf Basis einer Eigenständigkeit keinen klaren Katalysator für einen Anstieg des Aktienkurses./rob/edh/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 22:50 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 22,73EUR auf Tradegate (18. September 2025, 08:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Puma SE
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 16
    Kursziel alt: 16
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,00, was einem Rückgang von -29,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Underweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach Übernahmespekulationen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Nach genauerer Betrachtung der bisher verfügbaren Informationen halte sie an ihrer Einschätzung fest, dass eine …