Die Entscheidung der US-Notenbanker fiel aus wie von den Märkten erwartet. Am gestrigen Mittwochabend nämlich teilte die Fed mit, dass der Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt wird. Nach einem kurzfristigen Anstieg über die Marke von 3.700 USD pro Unze ging es für das gelbe Metall nach den abschließenden Kommentaren von Zentralbank-Chef Jerome Powell aber erst einmal wieder nach unten.

Das erscheint logisch, da der Goldpreis mit dem starken Anstieg der letzten Wochen diesen Entscheid bereits zum großen Teil vorausgenommen hatte. Analysten hatten im Vorfeld – wie wir berichteten – bereits mit einer ähnlichen Reaktion gerechnet. Allerdings wurde dabei auch betont, dass ein solcher Rücksetzer nur von kurzer Dauer sein dürfte.

Jetzt mehr erfahren:

Gold: Nach Fed-Entscheid kurzfristig volatil, langfristig weiter viel Potenzial

