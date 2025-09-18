Binect AG: Halbjahresbericht zeigt starkes Wachstum!
Die Binect AG beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit einem Umsatzsprung von 19,6% auf 11,0 Mio. EUR. Großaufträge beflügeln das Wachstum, während das Mittelstandsgeschäft solide 11% zulegt. Das EBITDA klettert um 40,7% auf 338 TEUR, untermauert von einem positiven Cashflow und einer starken Eigenkapitalquote. Mit gezielten Strategien im Mittelstand peilt Binect weiteres Wachstum an, trotz konjunktureller Unsicherheiten.
Foto: adobe.stock.com
- Konzernumsatz der Binect AG im ersten Halbjahr 2025 beträgt 11,0 Mio. EUR, was einem Anstieg von 19,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Großaufträge treiben das Wachstum, während das Standardgeschäft verhalten bleibt; Umsatzwachstum im Mittelstandsgeschäft liegt bei ca. 11%.
- EBITDA verbessert sich um 40,7% auf 338 TEUR, trotz gestiegener Materialaufwände und gesenkter Personalkosten.
- Positiver operativer Cashflow von 118 TEUR und eine Eigenkapitalquote von 72,7% zeigen eine solide finanzielle Lage.
- Binect AG plant, im zweiten Halbjahr durch gezielte Vertriebsstrategien im Mittelstandsgeschäft weiter zu wachsen, sieht jedoch konjunkturelle Unsicherheiten.
- Prognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert: Umsatzwachstum von 2,5 bis 5% und überproportional steigendes EBITDA.
Der Kurs von Binect lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,30 % im Plus.
