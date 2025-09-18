Purepeak verwandelt den „CosmeticKeychain"-Wahn von TikTok in einen globalen Skincare-Lifestyle für die Generation Z

SEOUL, Südkorea, MILAN und PARIS, 18. September 2025 /PRNewswire/ -- Was als viraler TikTok- und Instagram-Trend begann - Millionen von Aufrufen unter #CosmeticKeychain - hat sich zu einer der dynamischsten Veränderungen in der globalen Schönheitskultur entwickelt. Taschen und Beutel mit Miniatur-Schönheitsartikeln sind für die Generation Z zum alltäglichen Style-Statement geworden. Jetzt schlägt die K-Schönheitsmarke Purepeak das nächste Kapitel auf: das Phänomen der „CosmeticKeychain" in die Hautpflege zu bringen.

Durch die Kombination von Tragbarkeit mit veganer und umweltbewusster Innovation definiert Purepeak neu, wie junge Verbraucher ihre Individualität ausdrücken, reisen und ihre Haut pflegen. Die Produkte sind nicht nur zum Auftragen, sondern auch zum Mitnehmen, Vorzeigen und Weitergeben gedacht - so wird Hautpflege zu einem Lifestyle-Accessoire.

Tragbare Hautpflege trifft auf Gen Z-Kultur

Seit 2022 hat Purepeak in Forschung und Entwicklung investiert, um den Trend der Accessoireisierung in effektive Hautpflege umzusetzen. Die „Beauty Solid Line" wurde 2024 in Korea eingeführt und 2025 auf Europa und Japan ausgedehnt und ist zum Markenzeichen der Marke geworden. Die Linie umfasst:

Turva Sun und Posh Tone-up vegane Sonnenschutzstifte (SPF50/PA++++)

und vegane Sonnenschutzstifte (SPF50/PA++++) Folin Hegen Anti-Aging-Multibalsam

Anti-Aging-Multibalsam Lino Clean schmelzender Reinigungsbalsam

Jedes Produkt ist in einem kompakten, festen Format erhältlich und bietet Feuchtigkeit, Anti-Aging und Tonuskorrektur, während es sich nahtlos in den mobilen Lebensstil der Gen Z einfügt. Posh Tone-up zum Beispiel reduziert die Abhängigkeit von schwerer Foundation und unterstützt die wachsende skinimalism Routine.

Jenseits der Portabilität: Nachhaltigkeit und Designinnovation

Purepeak integriert luftdichte, patentierte Verpackungen, nachfüllbare Designs, recycelte Kunststoffe und riffsichere Rezepturen. Der Ansatz der Marke stellt sicher, dass die Tragbarkeit nicht auf Kosten der Leistung oder Nachhaltigkeit geht. Ähnlich wie Luxushäuser nachfüllbare Schlüsselanhänger-Parfüms einführten, um „Parfüm zu tragen", weitet Purepeak diese Premium-Idee auf die Hautpflege aus - eine Kombination aus Funktion, Mode und Umweltverantwortung.

Reise-Freizeit-Schönheit als Wachstumsmotor

Branchenexperten beschreiben Purepeak als Trip-Leisure Beauty-Pionier, der die Bedürfnisse der MZ-Generationen erfüllt, die Wert auf Mobilität, Reisen und Lifestyle legen. Durch die Verlagerung der Hautpflege über den Schminktisch hinaus schafft Purepeak eine Kategorie, die widerspiegelt, wie die Verbraucher von heute Schönheit leben und teilen.

„Die Generation Z will nicht nur Produkte, sondern Erfahrungen und Selbstdarstellung", so ein Sprecher von Purepeak. „Indem wir den viralen CosmeticKeychain in tragbare Hautpflege umwandeln, führt Purepeak die nächste Welle des globalen Wachstums der K-Schönheit an."

